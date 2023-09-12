moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

萬達商管38億人幣債券已兌付 掃除境外債到期風險

據內媒引述接近萬達的消息人士指，部署境外上市的萬達商管，公司旗下「20萬達01」回售債券已完成兌付，本次回售兌付金額為37.897億元人民幣，接近全額回售。

據消息人士指，今次回售兌付完成後，萬達商管年內已無公開境外債到期風險，目前最大的風險仍來自於萬達商管能否在今年底上市。

報道又指，萬達商管仍在推進上市相關工作。9月初大連萬達集團在香港進行了一次詢價路演。此次路演主要目的是為上市詢價以及和投資機構進行商談。

今年7月，萬達集團將旗下萬達投資有限公司的49%股權轉讓予上海儒意影視製作有限公司。萬達一直大舉投資文化、電影，故今次出售被內媒形容為「割愛」。

而珠海萬達商管於6月28日晚間向香港聯交所更新了上市申請材料並重新遞交了招股書，亦已是公司第四次提交上市申請。萬達集團已與境外債權人約定，將珠海萬達商管的上市日期推遲至今年11月30日。如果到今年12月珠海萬達商管未能上市，按照對賭協議，萬達不但要贖回380億元，還要支付12%的利息。

其他報道

碧桂園據報有6隻債券獲批展期 尚餘2隻未通過

【有片：埋身擊】滬指須重上3200點以上 否則或再次下試低位

恒指近平收 高危內房股反彈 碧桂園漲5% 恒大升14% 比亞迪揚4%冠藍籌

旭輝上月賣樓收入跌七成至45億人幣

中銀香港：認購綠債費用全免兼可參加抽獎贏最新iPhone

滬深三大指數半日個別走 滬指微升0.04%

一個月HIBOR連升5日 見近一個月高位

被蓋茨稱「超級刻薄」 馬斯克反擊：他在特斯拉最困難時押注我們破產

「認房不認貸」出台後 內地房產銷量增 內房股反彈 恒大曾漲16% 融創飈一成

Arm IPO據報已獲得10倍超額認購

阿里巴巴新CEO：4年內讓85後90後成為

大摩唱好特斯拉 Tesla大淡友質疑：摩根士丹尼與馬斯克關係密切

滬深三大指數今日小幅低開 人行淨投放1950億人幣

恒指低開80點 信達生物開市跌近6%

港股ADR跌5點 蘋果延長高通5G手機晶片供應協議 留意蘋果供應鏈

匯豐聘前高盛銀行家儲朝陽 負責中國投資銀行業務

印度據報對部分中國鋼材徵收反傾銷稅

信達生物折讓8.8%配股 集資逾23億

道指收漲87點 特斯拉獲大摩唱好 高收逾一成