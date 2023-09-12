據內媒引述接近萬達的消息人士指，部署境外上市的萬達商管，公司旗下「20萬達01」回售債券已完成兌付，本次回售兌付金額為37.897億元人民幣，接近全額回售。
據消息人士指，今次回售兌付完成後，萬達商管年內已無公開境外債到期風險，目前最大的風險仍來自於萬達商管能否在今年底上市。
報道又指，萬達商管仍在推進上市相關工作。9月初大連萬達集團在香港進行了一次詢價路演。此次路演主要目的是為上市詢價以及和投資機構進行商談。
今年7月，萬達集團將旗下萬達投資有限公司的49%股權轉讓予上海儒意影視製作有限公司。萬達一直大舉投資文化、電影，故今次出售被內媒形容為「割愛」。
而珠海萬達商管於6月28日晚間向香港聯交所更新了上市申請材料並重新遞交了招股書，亦已是公司第四次提交上市申請。萬達集團已與境外債權人約定，將珠海萬達商管的上市日期推遲至今年11月30日。如果到今年12月珠海萬達商管未能上市，按照對賭協議，萬達不但要贖回380億元，還要支付12%的利息。
其他報道
【有片：埋身擊】滬指須重上3200點以上 否則或再次下試低位
恒指近平收 高危內房股反彈 碧桂園漲5% 恒大升14% 比亞迪揚4%冠藍籌
被蓋茨稱「超級刻薄」 馬斯克反擊：他在特斯拉最困難時押注我們破產
「認房不認貸」出台後 內地房產銷量增 內房股反彈 恒大曾漲16% 融創飈一成
大摩唱好特斯拉 Tesla大淡友質疑：摩根士丹尼與馬斯克關係密切
港股ADR跌5點 蘋果延長高通5G手機晶片供應協議 留意蘋果供應鏈