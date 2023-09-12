據消息人士指，今次回售兌付完成後，萬達商管年內已無公開境外債到期風險，目前最大的風險仍來自於萬達商管能否在今年底上市。

報道又指，萬達商管仍在推進上市相關工作。9月初大連萬達集團在香港進行了一次詢價路演。此次路演主要目的是為上市詢價以及和投資機構進行商談。

今年7月，萬達集團將旗下萬達投資有限公司的49%股權轉讓予上海儒意影視製作有限公司。萬達一直大舉投資文化、電影，故今次出售被內媒形容為「割愛」。

而珠海萬達商管於6月28日晚間向香港聯交所更新了上市申請材料並重新遞交了招股書，亦已是公司第四次提交上市申請。萬達集團已與境外債權人約定，將珠海萬達商管的上市日期推遲至今年11月30日。如果到今年12月珠海萬達商管未能上市，按照對賭協議，萬達不但要贖回380億元，還要支付12%的利息。

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