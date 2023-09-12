報告出，本港首季新增私人貸款宗數按年增長5.2%，虛擬銀行佔此市場的9%，較上年有所增加。傳統銀行的市場份額下降，而財務機構的份額則見上升。

報告顯示虛擬銀行具有巨大影響力，有助促進數碼化及有利新增信用卡宗數大幅增長，反映本地市場充滿信心。

至於2023年第二季，本港新增信用卡宗數按年增長45%；當中屬於次級風險級別消費者的新增宗數大增391%，而次級風險級別消費者的信用額較去年低30%。另一方面，受惠於本地生產總值增長良好、低通脹及低失業率，新增信用卡宗數的總信用額按年升73%，反映市場氣氛樂觀。

調查中，45%受訪者對未來12 個月的家庭財務狀況表示樂觀，並有35%計劃在未來一年內申請新 信貸或為現有信貸進行再融資。雖然現時香港處於高利率環境，仍有 58%受訪者表示目前利率對他們未來一年申請信貸的決定只有輕微 或沒有影響。

環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀表示，現時消費者積極參與重啟的經濟活動， 主動了解各金融機構貸款計劃的額外獎賞，例如優惠以及會員計劃。 同時，金融機構著力舉辦大量吸納客戶及推動消費的推廣活動， 並推出透過特定航空公司或零售商回贈積分等機制。 隨著消費者對香港經濟增長的信心增加， 他們更樂意增加旅遊及購物支出，並積極尋求更多獎賞回贈， 從中展現強勁的購買力。

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