環聯公布信貸行業分析報告，當中顯示今年首季新增循環貸款宗數按年增加15%，
報告出，本港首季新增私人貸款宗數按年增長5.2%，虛擬銀行佔此市場的9%，較上年有所增加。傳統銀行的市場份額下降，而財務機構的份額則見上升。
報告顯示虛擬銀行具有巨大影響力，有助促進數碼化及有利新增信用卡宗數大幅增長，反映本地市場充滿信心。
至於2023年第二季，本港新增信用卡宗數按年增長45%；當中屬於次級風險級別消費者的新增宗數大增391%，而次級風險級別消費者的信用額較去年低30%。另一方面，受惠於本地生產總值增長良好、低通脹及低失業率，新增信用卡宗數的總信用額按年升73%，反映市場氣氛樂觀。
環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀表示，現時消費者積極參與重啟的經濟活動，
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