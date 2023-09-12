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調查：港虛銀今年首次成為發行最多循環貸款機構 佔49%

環聯公布信貸行業分析報告，當中顯示今年首季新增循環貸款宗數按年增加15%，與新增信用額增長比例相同。虛擬銀行自進入信貸市場起，首次成為發行最多循環貸款的機構，佔總新增循環貸款宗數49%，並成為該產品市場的領先發行商。

報告出，本港首季新增私人貸款宗數按年增長5.2%，虛擬銀行佔此市場的9%，較上年有所增加。傳統銀行的市場份額下降，而財務機構的份額則見上升。

報告顯示虛擬銀行具有巨大影響力，有助促進數碼化及有利新增信用卡宗數大幅增長，反映本地市場充滿信心。

至於2023年第二季，本港新增信用卡宗數按年增長45%；當中屬於次級風險級別消費者的新增宗數大增391%，而次級風險級別消費者的信用額較去年低30%。另一方面，受惠於本地生產總值增長良好、低通脹及低失業率，新增信用卡宗數的總信用額按年升73%，反映市場氣氛樂觀。

調查中，45%受訪者對未來12個月的家庭財務狀況表示樂觀，並有35%計劃在未來一年內申請新信貸或為現有信貸進行再融資。雖然現時香港處於高利率環境，仍有58%受訪者表示目前利率對他們未來一年申請信貸的決定只有輕微或沒有影響。

環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀表示，現時消費者積極參與重啟的經濟活動，主動了解各金融機構貸款計劃的額外獎賞，例如優惠以及會員計劃。同時，金融機構著力舉辦大量吸納客戶及推動消費的推廣活動，並推出透過特定航空公司或零售商回贈積分等機制。隨著消費者對香港經濟增長的信心增加，他們更樂意增加旅遊及購物支出，並積極尋求更多獎賞回贈，從中展現強勁的購買力。

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