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調查：經濟動盪將成為明年亞太區內最大保安風險

全球保安公司G4S發布的首份《全球保安報告》，預計經濟動盪將成為亞太地區內最大的保安風險，其造成的威脅將超過全球其他地方，威脅水平相當於撒哈拉以南非洲地區。

報告發現，52%亞太地區的受訪者預計經濟動盪將成為明年首要的保安風險，全球平均水平為47%。日本是全球受影響最嚴重的市場，當地66%受訪者預計會出現相關危機。

此外，51%亞太受訪者表示，商業犯罪分子將是明年構成最大危機的威脅行為者群體（threat actor group），與49%的全球平均水平持平。31%亞太受訪者認為外部威脅，即網絡釣魚和社交工程（social engineering）對該地區的影響較大，比例遠高於全球平均水平24%。

G4S亞太區行政總裁Sanjay Verma表示，對於世界上一些最大的企業而言，亞太地區是一個非常重要且充滿活力的地區。這些企業的製造和全球供應鏈通常都位處亞太區，同時也處於地緣政治日益緊張的局勢中心。未來一年將是充滿挑戰，亞太地區預計將嚴重受到經濟動蕩的影響。負責風險管理的管理層已理解，隨著亞太區在疫後復蘇，預計今年將錄得健康增長，其已非常專注於保安準備工作。

今次研究共有1,775名首席安全官（Chief Security Officers）參與，來自30個國家或地區及總收入超過20萬億美元的大型跨國公司；458 位亞太地區受訪者分別來自澳洲、香港、印度、印尼、日本、台灣、泰國和新加坡。

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