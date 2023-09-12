香港匯豐兼匯豐銀行慈善基金主席王冬勝和匯豐香港區行政總裁林慧虹今天於匯豐總行大廈，與部分見習管理人員共晉午餐。王博士表示，中秋節是親友團聚的日子，鼓勵同事積極參與這次探訪活動，透過佳節為長者送暖；惜食堂創辦人董愛麗在活動中分享該機構的工作，包括平均每星期回收45噸仍可食用的剩餘食物，製作出營養均衡的膳食，免費提供予社會上需要食物援助的人士。

匯豐為了提高員工對惜食堂食物援助計劃的認識，以及為援助計劃籌款，於本周在職員餐廳提供按照惜食堂食譜烹調的菜式；匯豐員工亦可以預先訂購速凍餐，所有收益將撥捐惜食堂支持飯餐製作。今年4月，匯豐銀行慈善基金宣布向惜食堂捐出1億元展開膳食支援計劃，當中包括將速凍餐的產能增加六成，至2026年的總產能達到720萬個，並於低收入家庭較多的區域設立速凍餐自助提取機，首部已於今年6月在觀塘區一個公共屋邨投入運作，今年內會增設兩部於青衣及深水埗區的公共屋邨。

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