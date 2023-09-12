Visa宣布與奧運獎牌得主何詩蓓攜手合作，推出名為「詩蓓外『游』攻略」一系列生動有趣教育短片，向香港消費者宣傳外遊支付安全的重要性。
該教育推廣由6條短片組成，包括何詩蓓扮演正準備外遊的旅客，向觀眾分享在出發前準備、旅程中付款、以及面對詐騙風險等不同情景時，如何保障支付安全。Visa表示，何詩蓓不但以其作為運動員的努力、專注和奉獻精神激勵無數香港人，是次更以恆常旅客的身分，透過以她日常生活習慣和興趣為靈感的短片內容，向觀眾分享支付安全的重要性。
Visa將在官方Facebook、Instagram及YouTube頻道每兩周發布一條新短片；第一條有關感應式支付的短片現已發布，何詩蓓提醒觀眾在可用的情況下使用感應式支付，避免將卡交予他人以減少信用卡欺詐的潛在風險。
Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，Visa首要任務是維護一個安全可靠的支付生態系統，很高興與何詩蓓在這次公眾教育推廣中合作。在旅遊活動逐漸恢復之際，提高消費者支付安全的意識，協助他們在外遊時免受欺詐交易影響至關重要。
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