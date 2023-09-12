她表示，今年以來，世界經濟復蘇乏力，外部環境嚴峻複雜，但是中國經濟持續復蘇，總體回升向好。上半年中國GDP按年增長5.5%，明顯快於去年的3%。國際貨幣基金組織預測今年中國經濟將增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率將達1/3，中國經濟仍然是世界經濟增長的主要動力。

她強調，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，有信心有能力推動經濟持續健康發展。中國將堅持高水平對外開放，與世界各國加強互利合作，分享發展紅利，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更多的機遇。

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