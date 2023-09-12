他指明白公司股東爆出如此大的輿情， 勢必增加相關金融機構對石榴集團進行風險評估，對所有風控要求產生壓力，但請各個金融機構放心，公司的資產在，他個人的無限擔保在，公司矗立在各個城市的大樓在，公司的真實價值在。而對於負債率和凈資產覆蓋率，歡迎所有的金融機構再做盡職調查。如果由公司實際的凈資產覆蓋不足而給各家金融機構帶來真實損失的話，他「將從我們所在的石榴中心22樓一躍而下，我以我的生命做出信譽擔保。」

他在會議表示，過去八十多天沒回應負面傳聞，是想輿情快點過去，企業快點恢復正常。作為民營地產企業原應在眼下風高浪急的經濟環境當口低調前行，但現在局面已完全影響企業的商譽，躲無可躲，忍無可忍。

崔巍在信中懇求，「看在我們還是中國難得幾家資產優良、覆蓋率足、從未違約的民營地產公司的情分上，給我們一如既往的支持，讓我們正常的貸款可以延續，正常的交易可以完成，不要讓我們死於一場無妄的輿情之災。」他又向業務相關的地方政府、金融機構、合作供應商進行承諾，指以往在桑春華擔任總經理時，疏於和各個金融機構的業務溝通，將一一上門拜訪和陳情，請各個金融機構的領導放心， 桑作為總經理在職期間代表公司所做的所有承諾和約定，會無條件履行。

石榴集團亦在官方微信刊發《石榴集團董事長崔巍的陳情》文章，指出桑春華的總經理之位早在2019年8月被崔巍收回，為維護情面才給予他副董事長職位。惟桑在2018年突然找上崔巍，提出希望將他個人的部分股份轉賣給崔巍，才得知桑有巨大的個人債務，加上圈內朋友的各種傳聞使崔巍不得不考慮公司經營的安全。

加上桑春華在公司內部高管團隊開始親屬化、內部化、團伙化，令其被架空﹔公司內部管理、成本控制極度混亂，公司法務部門形同虛設等，令崔巍完全被排除在外，令其感覺到高度的潛在法律風險。

崔巍又指，「多人運動」的傳聞，雖與公司無關，但已令公司外部的市場商譽嚴重受損，故他必需站出來承擔責任了，整治公司亂象。

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