Project Sela項目是金管局與以色列銀行首個金融科技合作項目。Project Sela項目透過零售層面央行數碼貨幣的設計結構，展示非銀行支付中介機構直接連接中央銀行央行數碼貨幣帳本的技術可行性，從而促進數碼支付領域的競爭和創新。項目以分布式分類帳技術（DLT）建立概念驗證原型，證明該設計結構在技術執行上能符合嚴格的網絡安全、法律和政策要求。

金管局副總裁李達志表示，很高興成功與以色列銀行和BISIH轄下香港中心完成Project Sela項目。項目在網絡安全、技術和政策方面，落實零售層面央行數碼貨幣提供寶貴而實用的意見。雖然金管局未決定是否或何時推出「數碼港元」，但Project Sela項目對持續進行的研究具有參考價值，冀項目亦可協助其他央行，評估不同的零售層面央行數碼貨幣設計結構。

以色列銀行副行長Andrew Abir表示，競爭和創新需要一個充滿活力、開放且有不同類型服務提供商參與的生態系統，這是Project Sela項目進行概念驗證的初衷，項目亦驗證其設計結構的技術可行性。網絡安全是發展央行數碼貨幣的關鍵，項目讓央行有機會與業界共同探討和研究與央行數碼貨幣網絡安全相關的議題。

BISIH轄下香港中心主管Bénédicte Nolens表示，項目探索央行數碼貨幣設計結構的技術可行性。在該設計結構下，中央銀行負責運營帳本，而「訪問推動者」新型中介機構，則可讓市場更容易接觸央行數碼貨幣，從而促進競爭和創新。項目亦展示相關結構可在確保網絡安全或保護用戶私隱的情況下實現。

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