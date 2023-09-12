恒指午後反覆向下，險守18000點大關，收市跌70點或0.39%，報18025點，連跌5個交易日，大市成交金額841億元，較上日減少32.43%；國指跌38點或0.61%，報6260點。恒生科技指數收報4063點，跌0.47%。
「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.99%，收報86.3元；騰訊（0700）跌0.62%，收報322元；美團（3690）跌0.72%，收報124.8元；小米（1810）升1.54%，收報11.88元。
大型科技股普遍弱勢。網易（9999）收報159.5元，跌0.37%；京東（9618）收報124.7元，跌0.72%；嗶哩嗶哩（9626）收報110元，跌1.35%；快手（81024）收報60.55元，跌0.16%；百度 （9888）跌0.44%，收報136.4元。
隔夜特斯拉大漲10%，帶動港股汽車股逆勢走。吉利（0175）收報9.85元，升0.61%；比亞迪（1211）收報254.8元，升2.82%，是升幅最大的藍籌；長城汽車（2333）收報9.84元，升2.71%；小鵬（9868）收報72.8元，升1.46%；理想汽車（2015）收報157元，升1.42%；蔚來（9866）收報81.15元，升0.37%；零跑（9863）收報41.55元，升3.49%；
內房股反彈，碧桂園（2007）據報有6隻債券獲批展期，尚餘2隻未通過。碧桂園收報1.07元，升3.88%。部分內房股亦見支持，佳兆業（1638）收報0.335元，升13.56%；遠洋集團（3377）收報0.83元，升82.42%；花樣年（1777）收報0.088元，升12.82%。個別部分內房股午後升幅收窄或轉勢向下，其中中國恒大（3333）收報0.81元，升5.19%；融創（1918）收報2.84元，跌7.49%。
富瑞料澳門本月餘下時間將會改善。金沙中國（1928）升2.17%，收報25.9元；銀娛（0027）升1.42%，收報50.1元；美高梅中國（2282）收報10.1元，升2.96%；澳博（0880）收報3.16元，升0.64%；永利澳門（1128）收報7.84元，升4.26%。
三桶油午後全線收跌，中石化（0386）跌2.73%，收報4.28元；中石油（0857）除淨受壓，收跌4.9%，收報5.49元，是跌幅最大的藍籌。；中海油（0883）跌1.65%，收報13.12元。
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