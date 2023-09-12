余偉文表示，新興市場經濟體在全球經濟與國際金融系統中發揮的作用日益重要。國際結算銀行主要新興市場經濟體行長會議提供一個有用的平台，供世界各地的主要新興經濟體探討經濟與金融相關議題。我期待與新興市場經濟體中央銀行行長合作，共同促進經濟發展及貨幣與金融穩定。

主要新興市場經濟體行長會議每年舉辦三次，就宏觀經濟與金融市場發展與風險、環球經濟的結構性變化、中央銀行的政策考慮及其他新興市場經濟體關切的話題交換意見。會議成員包括來自新興亞洲、拉丁美洲、中東及非洲和新興歐洲的主要新興市場經濟體中央銀行行長。

其他報道

金管局伙以色列銀行及BISIH轄下香港中心發表Project Sela項目聯合報告

內房石榴集團醜聞纏身 董事長跪地救金融機構正常續貸

Visa與何詩蓓合作推一系列短片 提高外遊支付安全意識

外交部：中國經濟沒有崩潰 反而是「中國崩潰論」屢屢崩潰

匯豐伙惜食堂將於中秋推探訪長者活動

基滙資本：內地企業將推動本港寫字樓市場反彈

滬深三大指數午後轉弱 兩市成交額7083億人幣

調查：經濟動盪將成為明年亞太區內最大保安風險

調查：港虛銀今年首次成為發行最多循環貸款機構 佔49%

萬達商管38億人幣債券已兌付 掃除境外債到期風險

碧桂園據報有6隻債券獲批展期 尚餘2隻未通過

【有片：埋身擊】滬指須重上3200點以上 否則或再次下試低位

恒指近平收 高危內房股反彈 碧桂園漲5% 恒大升14% 比亞迪揚4%冠藍籌

旭輝上月賣樓收入跌七成至45億人幣

中銀香港：認購綠債費用全免兼可參加抽獎贏最新iPhone

滬深三大指數半日個別走 滬指微升0.04%

一個月HIBOR連升5日 見近一個月高位

被蓋茨稱「超級刻薄」 馬斯克反擊：他在特斯拉最困難時押注我們破產

「認房不認貸」出台後 內地房產銷量增 內房股反彈 恒大曾漲16% 融創飈一成

Arm IPO據報已獲得10倍超額認購

阿里巴巴新CEO：4年內讓85後90後成為

大摩唱好特斯拉 Tesla大淡友質疑：摩根士丹尼與馬斯克關係密切