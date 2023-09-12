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金管局總裁余偉文獲委任為BIS主要新興市場經濟體行長會議主席

金管局宣布，總裁余偉文獲委任為國際結算銀行（Bank for International Settlements）主要新興市場經濟體行長會議（Meeting of Governors from Major Emerging Market Economies）主席。

余偉文表示，新興市場經濟體在全球經濟與國際金融系統中發揮的作用日益重要。國際結算銀行主要新興市場經濟體行長會議提供一個有用的平台，供世界各地的主要新興經濟體探討經濟與金融相關議題。我期待與新興市場經濟體中央銀行行長合作，共同促進經濟發展及貨幣與金融穩定。

主要新興市場經濟體行長會議每年舉辦三次，就宏觀經濟與金融市場發展與風險、環球經濟的結構性變化、中央銀行的政策考慮及其他新興市場經濟體關切的話題交換意見。會議成員包括來自新興亞洲、拉丁美洲、中東及非洲和新興歐洲的主要新興市場經濟體中央銀行行長。

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