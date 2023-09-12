金管局宣布，總裁余偉文獲委任為國際結算銀行（Bank for International Settlements）主要新興市場經濟體行長會議（Meeting of Governors from Major Emerging Market Economies）主席。
余偉文表示，新興市場經濟體在全球經濟與國際金融系統中發揮的作用日益重要。國際結算銀行主要新興市場經濟體行長會議提供一個有用的平台，供世界各地的主要新興經濟體探討經濟與金融相關議題。我期待與新興市場經濟體中央銀行行長合作，共同促進經濟發展及貨幣與金融穩定。
主要新興市場經濟體行長會議每年舉辦三次，就宏觀經濟與金融市場發展與風險、環球經濟的結構性變化、中央銀行的政策考慮及其他新興市場經濟體關切的話題交換意見。會議成員包括來自新興亞洲、拉丁美洲、中東及非洲和新興歐洲的主要新興市場經濟體中央銀行行長。
其他報道
金管局伙以色列銀行及BISIH轄下香港中心發表Project Sela項目聯合報告
【有片：埋身擊】滬指須重上3200點以上 否則或再次下試低位
恒指近平收 高危內房股反彈 碧桂園漲5% 恒大升14% 比亞迪揚4%冠藍籌
被蓋茨稱「超級刻薄」 馬斯克反擊：他在特斯拉最困難時押注我們破產
「認房不認貸」出台後 內地房產銷量增 內房股反彈 恒大曾漲16% 融創飈一成