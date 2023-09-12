其後，官方媒體《證券時報》證實消息，指北京確實放鬆了二手房指導價限制，單價18萬元以下的房源現在都能展示了，高價學區房源明顯增多。

《證券時報》引述易居研究院研究總監嚴躍進指出，對於二手房的指導價政策，過去和大城市學區房炒作有關係，也和一些房東聯合操控價格等因素有關。

當前對於二手房的限價政策放鬆，其實也和二手房供求關係發生重大的變化有關。此類變化體現為二手房掛牌量明顯增加、學區房的熱度降低、購房者購置二手房的心態趨於平穩等。此次北京政策主要是圍繞熱點學區房進行的，本身信號意義就很強。

嚴躍進同時指出，學區房價格容易炒作，所以放寬後還要注意價格的穩定。尤其是購置學區房的購房者，要更理性看待學區資源和學區房。中介公司也要理性看待此類政策，防範炒作學區房。

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