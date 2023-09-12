立法會選委界議員吳傑莊確認消息，並指已發現部分外洩的資料。

數碼港回應指，留意到暗網上有進一步可能與事件有關的資料。根據現有調查結果，涉及的資料包括個人姓名及聯絡方法、員工、前員工及求職者的資料以及少量的信用卡資料。

數碼港指出，已直接聯繫可能受影響人士並會向他們免費提供由專業保安顧問負責的身份監察服務，亦設立專責的網站以提供更多資訊。

數碼港稱，作為惡意入侵的受害者，對於所有形式的網絡犯罪行爲予以嚴厲譴責，對事件可能帶來不便或關注深表遺憾，向公眾保證已採取積極果斷的措施，加強網絡安全。

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