Zodia於新聞稿表示，公司將是首個由銀行擁有、並與銀行合作為新加坡金融機構提供虛擬資產託管服務的實體。

渣打於2021與北方信託（Northern Trust）推出Zodia，未來Zodia希望將業務擴展到整個亞太地區，以滿足機構對銀行級虛擬資產託管不斷增長的需求，以及該地區現有客戶的需求。

Zodia首席執行官Julian Sawyer受訪時指出，新加坡在虛擬貨幣監管和央行數字貨幣開發方面邁向更高的成熟度，長期以來對加密世界而言並不陌生，Zodia亦希望成為其中一部分。

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