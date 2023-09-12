此外，以隱瞞境外存款罪判處有期徒刑1年，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，同樣沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對查封、扣押、凍結在案的王濱受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

法院公開宣判指出，經審理查明，王濱於1997年至2021年，利用擔任中國農業發展銀行江西省分行黨組副書記、副行長，交通銀行北京市分行黨委書記、行長，交通銀行黨委委員、副行長，交銀國際信托有限公司董事長，中國太平保險集團有限責任公司黨委書記、董事長，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長兼廣發銀行董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等事項上提供幫助，本人直接或者通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣3.25億餘元。

2012年1月起，王濱違反國家外匯管理制度和國家工作人員境外存款申報制度，將共計折合人民幣5642萬餘元的外幣存入其親屬在香港開立的銀行和證券賬戶，隱瞞不報。

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