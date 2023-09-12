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渣打禤惠儀退任Mox主席 尚明洋接任

渣打香港區行政總裁禤惠儀今日在社交平台發文，稱現在正是交捧好時機，將Mox董事會主席一職交予渣打亞洲區個人、私人及中小企業銀行部總裁及全球數碼業務主管尚明洋(Samir Subberwal)。

她續稱，在慶祝Mox本月踏入開業3周年之時，作為Mox的創始董事會主席，見證Mox客戶人數突破50萬，為公司的團隊感到無比自豪。

禤惠儀表示，渣打作為老牌香港發鈔銀行，同時由零開始建立虛擬銀行，相關經驗難能可貴，在渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）其他管理層支持下，聯同合作夥伴電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程（9961）（Trip.com）共同努力，才能取得今日的成功。

禤惠儀稱現在滿懷信心地將火炬傳遞給創始董事會成員尚明洋，他將帶領Barbaros Uygun胡博思和團隊達到更高的高度。

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