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網上人壽保險Blue成立5周年 推出3折定期人壽優惠 

網上人壽保險Blue公布2023年上半年的年度化保費等值（APE）較去年同期增長近3倍，而2023年第1季的新業務價值(VNB）亦較去年同期上升逾6成。 Blue為慶祝踏入5周年，推出「5周年大激賞」，其中包括「WeCare 定期人壽保障計劃TL3」，首年保費3折，引入「最低價保證」，承諾客戶於首個保障期內享有全城最優惠價格。

Blue表示，上述計劃無須驗身，只需回答簡單健康問題，而因患高血壓或者高膽固醇而未能購買保險的人士，亦能獲相關保障。其次「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」2 年期計劃提供每年保證回報5%。其三，「WeMedi 門診保」保障，免費增設牙科服務，無需客戶額外繳付保費。同時更擴大網絡診所，涵蓋全港超過800位指定醫生提供服務。受保年齡包括由出生後15天至80歲，一家大小均能全年無限次，以劃一診症優惠費用獲得8大門診服務。

Blue的手機APP推出全新「BlueMore 健康平台」，提供數以百計的醫療與保健產品及服務項目選擇，包括健康檢查、疫苗注射、營養補充產品、個人護理和健身課程等，受保人只要賺取HealthCoin即可兌換心水獎賞。B

lue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，Blue積極拓展保障範疇，擬於今年內進軍個人牙科保障，涵蓋大灣區牙科醫療保健服務。

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