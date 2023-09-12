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小黃鴨德盈推大型活動 B.Duck巨型燈籠月底登陸啟德車站廣場

小黃鴨德盈（2250）日前為「啟Duck月滿國慶樂繽FUN」活動舉行啟動禮，宣布聯同覺行念慈基金會、九龍城民政事務處及金銀業貿易場慈善基金，推出一系列以小黃鴨B.Duck為主題之大型慶祝活動，與市民共渡中秋與國慶佳節，是疫後集團最大型之本地實體活動之一。

集團將連同各大慈善團體舉行連串活動，包括9月15至28日期間，與六大善團的中小學校舉辦「躍動校園慈善挑戰日」、9月24日於中環街市舉辦「DUCK 意燈籠DIY工作坊」，以及壓軸中秋慶祝活動，6米高巨型發光小黃鴨燈籠將於9月29日登陸啟德車站廣場，屆時將設多個B.Duck攤位遊戲與市民同慶中秋。

此外，為慶祝國慶74周年，B.Duck將會10月1日現身「十‧一跳約終極創紀錄活動」，屆時將由政府官員，帶領本地運動員、企業贊助商、受惠機構代表，以及新家園協會「共創明Teen計劃」的學員與少數族裔朋友，共同締造多項SDG可持續發展世界紀錄，以環保節約之善舉慶祝國慶。B.Duck於當日亦會化身成「應援小黃鴨」現身「國慶樂善減塑啟Duck Run」，為慈善跑參加者打氣。

小黃鴨德盈主席兼行政總裁許夏林表示，今年B.Duck將會透過一系列大型慶祝活動，與市民同慶佳節，繼續把活力、快樂的精神傳遍開去，而且活動主題圍繞環保減碳等，實在更添意義。集團樂見疫情復常後市面人流逐漸恢，大型活動如雨後春筍，亦已推出一系列實體活動，以重啟業務增長勢頭。

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