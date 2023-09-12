海南省政府繼再度在本港發行總值不超過50億元（人民幣，下同）的離岸人民幣地方政府債券，當中包括以生物多樣性為主題的綠色債券，香港財政司司長陳茂波表示，海南省政府來港發行綠色債券，有助擴大和深化香港的綠色和可持續債券的譜系，促進市場更蓬勃發展。
陳茂波指出，連同今次，海南省人民政府已經連續兩年在香港發行債券，累計發行額100億元。繼去年在港發行藍色和可持續債券，海南省今年推出以生物多樣性為主題的綠色債券。這一方面擴闊了債券的覆蓋面，讓省內更多綠色項目能夠受惠；另一方面，亦有助擴大和深化香港的綠色和可持續債券的譜系，促進市場更蓬勃發展。
他續稱，國家財政部已連續15年在香港發行人民幣國債，大大促進了香港離岸人民幣債券市場的發展，單是去年，香港的人民幣債券總發行額達到3,300億元，按年增長近10倍。
與此同時，去年在香港發行的綠色和可持續債務總額達到805億美元，創下新高，其中在香港安排發行的綠色和可持續債券總額，佔亞洲市場的35%。
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