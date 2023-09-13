道瓊斯工業平均指數收跌17點，跌幅0.06%，報34645點。標普500指數收跌25點，跌幅0.57%，報4461點。納斯達克綜合指數收跌144點，或1.04%，報13773點。

微軟跌1.83%，報331.77美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而高盛升1.9%，報330.9元，貢獻道指41點。

科技股方面，蘋果收市報176.3元，跌1.7%，谷歌母公司Alphabet收市報135.34元，跌1.15%，亞馬遜收市報141.23元，跌1.3%，Facebook收市報301.66元，跌1.91%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報455點。德國DAX指數收跌0.55%，報15715點；法國CAC 40指數跌0.35%，報7252點；英國富時100指數收漲0.41%，報7527點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.02%，報6841點。

美國2年期債息曾升最多0.68%，高見5.0243厘，是9月7日5.0329厘後最高。收市報5.02厘，是8月28日後收市新高，當日報5.0479厘。

美國10年期債息曾跌最多0.69%，低見4.2583厘，是9月8日4.2046厘後最低。收市報4.2801厘，是9月8日後收市新低，當日報4.2641厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至75.18基點，是9月1日76.188基點後最低。收報74.411基點，是8月31日後收市最闊，當日報75.891基點。

美3個月10年期債息低位曾升續倒掛，曾擴大至121.227基點，是9月11日122.17基點後最闊。收報119.262基點，是9月8日後收市新低，當日報120.979基點。

道指曾跌最多0.3%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.01%。低見34560.55點，是9月8日34473.57點後最低。收市報34645.99點，是9月8日後收市新低，當日報34576.59點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月30日。

標指曾跌最多0.68%，是9月7日後最大跌幅，當日跌幅為0.78%。低見4456.83點，是9月8日4448.38點後最低。收市報4461.9點，是9月8日後收市新低，當日報4457.49點。

納指曾跌最多1.11%，是9月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見13763.69點，是9月8日13733.18點後最低。收市報13773.61點，是9月8日後收市新低，當日報13761.53點。