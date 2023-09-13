此外，蘋果還發布了採用環保材料的新款Apple Watch。由於新品的大部分細節先前都已被報道，投資者對發布會反應冷淡。蘋果收市跌1.7%，至176.30美元。

蘋果周五起，在美國、中國、加拿大等40多個國家接受iPhone 15系列的預訂。一周後，這些產品將上架並發到消費者手中。蘋果還將在9月18日發布該系列的最新作業系統iOS 17。

兩款入門級手機包括鋁金屬邊框和黑色、黃色磨砂玻璃材質背蓋。高端機型有黑色，灰色，藍色和白色這幾種顏色。對於Pro型號，蘋果已經從不鏽鋼框架改為鈦金屬框架，從而使設備更輕，更耐用。每種型號的屏幕尺寸都有6.1英吋和6.7英吋這兩個規格，價格更高的版本屏幕邊框比以前更細。

Pro型號將採用新的A17晶片，低端機型將採用去年Pro搭載的A16晶片。A17是蘋果首款採用3奈米製程打造的處理器。

iPhone 15系列將包括一個新晶片，蘋果表示其將改善「查找」(Find My)功能的位置跟蹤和其他任務完成質量。此外，還增加了一個新的通過通訊衛星呼叫的路邊援助功能。

iPhone 15是蘋果首款配備USB-C接口的智慧手機，取代了自2012年以來使用的Lightning接口。此外，蘋果還發布了使用USB-C標準的耳機AirPods Pro。

iPhone 15和iPhone 15 Plus最大的變化是後置攝像頭系統。蘋果將1200萬像素廣角攝像頭（主攝）的提高到4800萬像素。iPhone 15 Pro和Pro Max繼續擁有廣角、超廣角等三個攝像頭。這兩款機型的攝像頭都配備了新的傳感器，不過iPhone 15 Pro Max增加了一個光學變焦範圍創iPhone紀錄的5倍長焦攝像頭。

Apple Watch 方面，Apple Watch Series 9和高端型號Ultra的第二代版本生產過程使用的是清潔能源，並搭配更環保的表帶，將淘汰皮革表帶。此外，新表擁有速度更快的S9處理器，有粉紅，金、黑等顏色。新的晶片代表了蘋果智能手表產品三年來首次提速。

最新的手表能夠在設備端直接處理Siri語音助手的種種請求，響應過程更快。而且還支持一種新的手勢，用戶只要食指和拇指互點兩下就可以觸發完成接聽電話、播放或暫停音樂等各種任務。

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