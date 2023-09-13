個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.42%，折合報323.35元；阿里巴巴（9988）升0.11%，折合報86.4元；美團（3690）升0.35%，折合報125.24元；匯控（0005）升2.38%，折合報59.33元；建行（0939）跌0.06%，折合報4.3元。

道期現跌0.014%；標期現跌0.02%；納期現升0.19%。日本東證指數現升0.2%；韓國KOSPI指數現升0.3%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.61%。

VIX指數隔晚升3.11%或0.43點，報14.23點。

紐油現升0.1%或0.09美元，報88.93美元；布油現升0.04%或0.03美元，報92.1美元；金價現跌0.02%或0.53美元，報1913.14美元；LME 銅期貨隔晚跌0.13%或11美元，報8391美元。美國10年期債息現升0.14%或0.006厘，報4.2861厘。

今日焦點股份可留意：

蘋果推新iPhone、Apple Watch，3奈米A17晶片登場。

新地（0016）大股東「郭老太」鄺肖卿本周一斥1.28億增持股份。

北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升1.5倍，國際航線人次飊近28倍。

小黃鴨德（2250）盈推大型活動，B.Duck巨型燈籠月底登陸啟德車站廣場。

歐宗洪辭融信服務（2207）主席、執董，兒子歐國飛接班。

渣打（2888）旗下虛擬貨幣托管平台Zodia擴大業務至新加坡。渣打禤惠儀退任Mox主席，尚明洋接任。

盈健醫療（1419）發盈警，料純利減少約一半。

融創中國（1918）兩境內債明起停牌，稱為本月底本息兌付。

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