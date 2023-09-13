恒指今早高開105點或0.59%，報18131點，大市成交金額20億元；國指今早高開38點或0.62%，報6298點。恒生科技指數開市報4082點，升0.45%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.69%，下跌為3.06%，無升跌為88.23%。