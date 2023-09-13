恒指今早高開105點或0.59%，報18131點，大市成交金額20億元；國指今早高開38點或0.62%，報6298點。恒生科技指數開市報4082點，升0.45%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.69%，下跌為3.06%，無升跌為88.23%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、中移動（0941）、小米（1810）拖累大市。
藍籌43隻升，12隻下跌，25隻無升跌。舜宇（2382）升2.33%，報61.4元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌1.8%，報21.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，6隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報160.7元，升2.36%；跌幅最大的是百度（9888）開市報135元，跌1.03%。
恒指續低於10天線(18355.55點)。科指低於20天線(4117.7點)，高於100天線(4042.07點)。
蘋果推新iPhone、Apple Watch，3奈米A17晶片登場。手機設備舜宇（2382）開市報61.4元，升2.33%。瑞聲（2018）開市報14.38元，無升跌。比亞迪電子（0285）開市報36.2元，升0.56%。小米（1810）開市報11.86元，跌0.17%。
新地（0016）大股東「郭老太」鄺肖卿本周一斥1.28億增持股份。開市報80.2元，跌0.06%。
北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升1.5倍，國際航線人次飊近28倍。無成交，報3.82元。
小黃鴨德（2250）盈推大型活動，B.Duck巨型燈籠月底登陸啟德車站廣場。無成交，報1.51元。
歐宗洪辭融信服務（2207）主席、執董，兒子歐國飛接班。無成交，報1.35元。
渣打（2888）旗下虛擬貨幣托管平台Zodia擴大業務至新加坡。渣打禤惠儀退任Mox主席，尚明洋接任。開市報70.2元，無升跌。
盈健醫療（1419）發盈警，料純利減少約一半。開市報1.65元，跌13.61%。
融創中國（1918）兩境內債明起停牌，稱為本月底本息兌付。開市報3.08元，升8.45%。
破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見4.3元，開市報4.3元，升0.7%；Ｆ三星原油期（3175）創52周高，見7.5元，開市報7.5元，升1.21%。
創52周低，其中包括，中國創新投資（1217）低見0.01元，開市報0.01元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.14元，開市報0.14元，跌4.76%；ＪＳ環球生活（1691）低見1.02元，開市報1.02元，跌1.92%；甘肅銀行（2139）低見0.68元，開市報0.68元，跌2.86%。
異動股
上升異動股，包括，世紀集團國際（2113）開市報0.08元，升14.29%；新世紀集團（0234）開市報0.052元，升13.04%；寶龍地產（1238）開市報1.27元，升9.48%；融創（1918）開市報3.08元，升8.45%；偉志控股（1305）開市報1.19元，升8.18%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.28元，升7.69%；碧桂園（2007）開市報1.15元，升7.48%；合景泰富（1813）開市報1.3元，升7.44%。
下跌異動股，包括，盈健醫療（1419）開市報1.65元，跌13.61%；恆宇集團（2448）平上市低位0.085元，開市報0.085元，跌7.61%；四威科技（1202）開市報0.69元，跌6.76%；安賢園中國（0922）開市報0.18元，跌6.74%；標智滬深３００（2827）開市報32元，跌6.05%；精優藥業（0858）開市報0.048元，跌5.88%；寶沙發展（1069）開市報0.18元，跌5.26%；中國海外諾信（0464）開市報0.285元，跌5%；樂氏國際控股（1529）見52周低0.14元，開市報0.14元，跌4.76%；晉商銀行（2558）開市報1.23元，跌4.65%。
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