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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 創1個月高 隔夜息升35點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR，連升6日，升34.9點子至4.96839%，是8月8日後最高，當日報5.20768%，對上一次連升6日是2023年8月02日，當日拆息報5.42988%。

港元現報7.8267元升值3點子，曾貶值最多19點子，報7.8289元，亦曾升值最多36點子，報7.8234元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升35.66點子至4.5%；1星期HIBOR升44.64點子至4.74464%；2星期HIBOR升44.76點子至4.85917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升16.76點子至4.98435%；6個月期HIBOR升6.99點子至5.16012%；12個月期HIBOR升3.73點子至5.39601%。

美元指數現報104.669貶值0.042點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44281%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1523%，終止單日擴闊，利差是2023年8月23日後最窄，當日差距為-1.076%。

對上一次終止單日擴闊，是2023年9月05日，當日利差報-1.4117%。

 

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