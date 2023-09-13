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恒指半日跌37點 北水續流入 南水流出49億

港股跟隨美股向下，蘋果推新產品後股價下跌，科指向下，手機設備股個別發展。內地多地跟進放鬆樓市，內房續上升，碧桂園（2007）債券展期，再升6%。

恒指今早高開105點，高位升174點，低位跌70點，高低波幅246點。非必需消費品、通訊服務、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為19.84%，下跌為29.98%，無升跌為50.17%。

恒指半日跌37點或0.21%，報17988點，大市成交金額418億元；國指跌23點或0.38%，報6236點。恒生科技指數收報4038點，跌0.62%。

藍籌股成交金額154.78億元，佔大市成交37.02%；科指成份股成交金額71.47億元，佔大市成交17.09%；國指成份股成交金額121.92億元，佔大市成交29.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.54%，至71.86億元，佔大市成交17.18%。牛熊證成交金額29.87億元，減少14.57%；窩輪成交金額41.98億元，增加0.15%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，40隻下跌，7隻無升跌。舜宇（2382）升2.42%，收報61.45元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌4.5%，收報21.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報61.45元，升2.42%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.95元，跌3.17%。

恒指低於10天線(18341.24點)、20天線(18207.99點)。科指跌穿100天線(4041.63點)。

北水南下合計淨流入4.63億元，較上日減少93.13%，連續第2日流入，累計流入71.92億元，對上一次連續2日淨流入是8月22日。南水北上合計淨流出49.06億元人民幣，較上日增加147.82%，連續第2日流出，累計流出68.85億元。

騰訊（0700）據報獲得《蔚藍色法則》手游開發、發行權。收報319.8元，跌0.68%。

三星上調手機DRAM和NAND快閃記憶體晶片價格最多20%。小米（1810）收報11.86元，跌0.17%。

碧桂園（2007）再推遲「16騰越02」展期投票截止日。收報1.14元，升6.54%。

蘋果推新iPhone、Apple Watch，3奈米A17晶片登場。手機設備鴻騰（6088）收報1.04元，跌0.95%。丘鈦（1478）收報2.97元，升3.48%。舜宇（2382）收報61.45元，升2.42%。高偉電子（1415）收報14.48元，跌2.95%。通達（0698）收報0.081元，跌1.22%。瑞聲（2018）收報14.1元，跌1.95%。比亞迪電子（0285）收報36.2元，升0.56%。信利國際（0732）收報0.86元，升2.38%。富智康（2038）收報0.69元，升1.47%。

新地（0016）大股東「郭老太」鄺肖卿本周一斥1.28億增持股份。收報81.2元，升1.18%。

北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升1.5倍，國際航線人次飊近28倍。見52周低3.76元，收報3.77元，跌1.31%。

小黃鴨德（2250）盈推大型活動，B.Duck巨型燈籠月底登陸啟德車站廣場。收報1.54元，升1.99%。

歐宗洪辭融信服務（2207）主席、執董，兒子歐國飛接班。收報1.35元，無升跌。

渣打（2888）旗下虛擬貨幣托管平台Zodia擴大業務至新加坡。渣打禤惠儀退任Mox主席，尚明洋接任。收報70.35元，升0.21%。

盈健醫療（1419）發盈警，料純利減少約一半。見52周低1.42元，收報1.48元，跌22.51%。

融創中國（1918）兩境內債明起停牌，稱為本月底本息兌付。收報2.93元，升3.17%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.56元，收報5.42元，跌1.45%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.39元，收報4.35元，升1.87%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.5元，收報6.37元，跌0.78%；宜明昂科（1541）創上市新高，見27.5元，收報26元，升0.39%；譽宴（1483）創52周高，見1.5元，收報1.3元，跌2.99%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.115元，收報0.109元，升15.96%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.255元，收報0.245元，跌2%；碧生源（0926）創52周高，見4.1元，收報4.04元，升4.12%；網譽科技（1483）創52周高，見1.5元，收報1.3元，跌2.99%；海鑫集團（1850）創52周高，見3.19元，收報3.19元，升1.59%；珠江鋼管（1938）創52周高，見0.3元，收報0.28元，升5.66%；聯邦制藥（3933）創52周高，見7.58元，收報7.49元，升0.4%；萬國國際礦業（3939）創52周高，見3.6元，收報3.44元，跌2.55%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，鳳凰衞視（2008）低見0.218元，收報0.228元，升1.79%；亞洲果業（0073）低見0.039元，收報0.04元，跌4.76%；國美金融科技（0628）低見0.08元，收報0.081元，跌14.74%；天津津燃公用（1265）低見0.208元，收報0.21元，跌5.41%；親親食品（1583）低見0.83元，收報0.83元，跌10.75%；兌吧（1753）低見0.246元，收報0.249元，跌9.45%；信懇智能（1967）低見0.57元，收報0.59元，跌4.84%；鳳凰衛視（2008）低見0.218元，收報0.228元，升1.79%；浙商銀行（2016）低見2元，收報2.01元，跌0.5%；樂普生物－Ｂ（2157）低見4.75元，收報4.75元，跌6.13%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.67元，收報0.68元，無升跌；五菱（0305）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；信和置業（0083）低見8.2元，收報8.57元，跌3.82%；煤氣（0003）低見5.53元，收報5.55元，跌1.25%；歐化（1711）低見0.15元，收報0.15元，跌1.96%；潤泥（1313）低見2.3元，收報2.32元，升0.43%；香港中華煤氣（0003）低見5.53元，收報5.55元，跌1.25%；港通控股（0032）低見8元，收報8元，跌2.56%；香港小輪（集團）（0050）低見4.65元，收報4.7元，升0.64%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.78元，收報0.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國育兒網絡（1736）收報0.135元，升77.63%；世紀集團國際（2113）收報0.098元，升40%；花樣年（1777）收報0.12元，升36.36%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.27元，升33.68%；萬星控股（8093）收報0.142元，升32.71%；中油潔能控股（1759）收報0.59元，升31.11%；盛諾集團（1418）收報0.1元，升28.21%；寶龍地產（1238）收報1.48元，升27.59%；亞洲電視控股（0707）收報0.035元，升25%。

下跌異動股，包括，卓航控股（1865）見52周低0.107元，收報0.139元，跌65.68%；太和控股（0718）收報0.036元，跌23.4%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.069元，收報0.071元，跌22.83%；億達中國（3639）收報0.305元，跌22.78%；盈健醫療（1419）見52周低1.42元，收報1.48元，跌22.51%；新達控股（8471）收報0.235元，跌17.54%；華控康泰（1312）收報0.033元，跌15.38%；國美金融科技（0628）創上市新低，見0.08元，收報0.081元，跌14.74%；偉能集團（1608）收報0.58元，跌14.71%；保發集團（3326）收報0.198元，跌14.29%；海天天綫（8227）收報0.37元，跌13.95%。

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