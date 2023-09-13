花旗私人銀行公布2023年全球家族辦公室調查報告，訪問該行268個家族辦公室客戶，亞太地區客戶佔受訪者的21%。結果顯示，亞太地區受訪客戶中，有43%表示在未來12個月最為看好全球發達市場投資級債券，其次33%最看好私人信貸，29%最看好新興市場股票。公開市場投資之中，有76%最看好科技行業，其次有61%看好健康護理，亦有37%看好金融行業。
資產類別分配上，客戶為了應對市場不確定性，54%亞太地區受訪者指增加在現金配置，相關比率高於其他地區受訪者。不過大部分亞太區受訪者同時預計，其投資組合在未來12個月內將錄得正回報，其中49%受訪者預期中的投資組合回報約為10%至15%。
另外64%亞太區受訪者表示，其家族辦公室的主要關注財富管理服務，其次有62%表示最關注投資管理服務，與其他地區的調查結果一致，花旗表示這反映各地家族辦公室，都需要應對不確定宏觀環境。有74%亞太區受訪者認為，保存資產價值對他們最為重要，比例高於其他地區。
花旗私人銀行全球家族辦公室集團南亞區主管 Jonathan Gan表示，亞太地區投資者持有相當大比例的可投資現金，看好發達市場投資級債券、私募市場和新興市場股票的樂觀前景，亞太區投資活動將在家族辦公室獨特投資交易機會的支持下而有所回升。
此外，花旗表示每年都會向全球家族辦公室客戶分發這項調查，今年受訪者人數較去年增加一位，而亞太地區佔比為歷來8次調查當中最高。該行指，家族辦公室投資職能已更趨專業化。有63%的亞太區受訪者已將投資實體與家族業務分開，而13%的受訪者正在進行有關工作。55%的受訪者制定了清晰的投資流程和內部管控措施，而49%已訂立正式的策略性計劃。
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