八達通宣布，八達通App內「八達通銀包Plus」現接受年屆13歲人士申請，務求為年輕客戶帶來更便利及全面的流動支付體驗。
即日起，年屆13歲的八達通銀包「Lite」用戶只需成功通過身份認證，帳戶會自動升級至「Plus」，並享有四大升級功能：
1.一App 在Mastercard及銀聯商戶輕鬆付款
Mastercard，隨時隨地在本地或海外平台購物，亦適合海外、內地旅遊及遊學時使用，降低攜帶大量現金的風險。以八達通 Mastercard加入 Apple Pay / Google Pay™，於旅程中亦可在接受Mastercard非接觸式支付的實體店以手機輕鬆一拍付款。
除了在指定商戶以現金增值，年輕客戶可選擇以轉數快為八達通銀包及八達通卡隨時增值。
P2P付款不再受限制，「八達通銀包Plus」已可輕鬆收款和付款，更可一「嘟」過數至朋友的實體八達通。
使用八達通銀包管理消費，快捷靈活，更可隨時查閲和管理開支，培養良好的理財習慣。
八達通營業及市務總監李玉兒表示：「『學生身分』個人手機八達通自推出以來反應熱烈，年輕客戶的乘車及購物付款體驗變得更快捷輕鬆。八達通App內『八達通銀包Plus』進一步迎合年輕人的消費習慣，帶來更方便的個人對個人付款和網購體驗，有效管理日常開支，令生活更輕鬆。」
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