中証監相關人士指，民營經濟是推動中國經濟社會發展不可或缺的力量，為經濟高質量發展發揮了重要作用，要毫不動搖地支持、服務民營企業債券融資，充分發揮債券市場公開透明、預期引導性強的優勢，不斷深化民營企業債券融資增信支持機制。

去年內地發出「第二支箭」助民企發債，當中民營企業債券融資專項支持計劃由中証金融運用再貸款資金牽頭實施，通過與地方擔保公司、債券承銷機構合作創設信用保護工具等方式，增信支持各類民營企業債券融資。

在會議上，中証金融指自去年11月以來，為釋放央地各級通力協作支持民營房企融資的政策信號，中証金融積極引入地方擔保公司作為合作創設方，主動放寬支持工具的規模和比例，以「央地合作增信」模式推動符合條件的民營房企逐步恢復融資能力，為6家房企合計提供24.42億元信用保護，助力債券融資55.3億元。滬、深交易所分別介紹了在暢通民企債券融資渠道、提升融資便利方面采取的措施及下一步工作計劃。

參會民營企業均表示，中証金融為民營企業發債融資提供增信服務，是一種重要的「信用背書」，有利於傳遞積極的政策信號，提振市場信心。參會企業對進一步優化信用保護機制提出了建議。

中証金融指，將按照證監會統一安排，加強與各地證監局、交易所、地方擔保公司及市場機構的對接，進一步加大信用保護力度，更好發揮支持工具作用，應保盡保，推動更多「央地合作增信」項目落地，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量，合力營造促進民營經濟發展壯大的良好市場環境。

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