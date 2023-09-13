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恒指收市跌16點 成交不足800億 北水轉流出 南水再走65億

港股隨隔晚美股低開，市場關注今晚美國公布的通脹數據，美期延續跌勢，A股跌幅擴大，深圳創業板指數跌至2020年4月來低位，科創50指數創下近一周最大跌幅。港股反覆偏軟，大市成交不足800億元，見1個月最少，北水午後亦轉流出，南水亦連續第二日撤離A股，淨賣出近65.9億元人民幣，是9月7日後最多，當日流出70.72億元。手機設備股上升，內房、電動車股個別發展。

恒指今早高開105點，高位升174點，低位跌70點，高低波幅246點。非必需消費品、通訊服務、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為24.77%，下跌為37.94%，無升跌為37.28%。

恒指收市跌16點或0.09%，報18009點，大市成交金額798億元，較上日減少5.06%，是8月7日789.79億元成交後最少；國指跌24點或0.39%，報6235點。恒生科技指數收報4041點，跌0.56%。

藍籌股成交金額342.4億元，佔大市成交42.9%；科指成份股成交金額157.78億元，佔大市成交19.77%；國指成份股成交金額274.19億元，佔大市成交34.35%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.07%，至82.32億元，佔大市成交10.3%。牛熊證成交金額36.48億元，增加4.35%；窩輪成交金額45.83億元，增加9.33%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，41隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升3.08%，收報61.85元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌3.6%，收報21.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報61.85元，升3.08%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10.82元，跌2.52%。

恒指低於10天線(18343.36點)、20天線(18209.05點)。科指低於100天線(4041.66點)。

北水南下合計淨流出17.67億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出65.92億元人民幣，較上日增加233.01%，連續第2日流出，累計流出85.71億元。

午後消息股表現

歐盟對中國電動車補貼啟動調查。汽車股個別發展，吉利（0175）收報9.7元，跌1.52%。比亞迪（1211）收報247.8元，跌2.75%。小鵬（9868）收報71元，跌2.47%。五菱（0305）見52周低0.6元，收報0.61元，跌1.61%。理想汽車（2015）收報156.8元，跌0.13%。蔚來（9866）收報80.45元，跌0.86%。零跑（9863）收報42元，升1.08%。恒大汽車（0708）收報1.16元，升0.87%。

國泰（0293）旗下國泰貨運引進新數碼工具 用戶可即時查詢艙位及訂艙。收報8.36元，跌0.71%。

融創中國（1918）旗下融創房地產再被執行2.6億元人幣 累計被執行逾98億元。收報2.95元，升3.87%。

華為和小米（1810）達成全球專利交叉許可協議 包括5G等通信技術。收報11.92元，升0.34%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）據報獲得《蔚藍色法則》手游開發、發行權。收報320.2元，跌0.56%。

三星上調手機DRAM和NAND快閃記憶體晶片價格最多20%。小米（1810）收報11.92元，升0.34%。

碧桂園（2007）再推遲「16騰越02」展期投票截止日。收報1.1元，升2.8%。

蘋果推新iPhone、Apple Watch，3奈米A17晶片登場。手機設備個別發展，鴻騰（6088）收報1.03元，跌1.9%。丘鈦（1478）收報2.95元，升2.79%。舜宇（2382）收報61.85元，升3.08%。高偉電子（1415）收報14.16元，跌5.09%。瑞聲（2018）收報13.86元，跌3.62%。比亞迪電子（0285）收報36.85元，升2.36%。信利國際（0732）收報0.85元，升1.19%。富智康（2038）收報0.71元，升4.41%。

新地（0016）大股東「郭老太」鄺肖卿本周一斥1.28億增持股份。收報81.6元，升1.68%。

北京首都機場（0694）上月旅客吞吐量升1.5倍，國際航線人次飊近28倍。見52周低3.76元，收報3.8元，跌0.52%。

小黃鴨德（2250）盈推大型活動，B.Duck巨型燈籠月底登陸啟德車站廣場。收報1.52元，升0.66%。

歐宗洪辭融信服務（2207）主席、執董，兒子歐國飛接班。平上市低位1.35元，收報1.35元，無升跌。

渣打（2888）旗下虛擬貨幣托管平台Zodia擴大業務至新加坡。渣打禤惠儀退任Mox主席，尚明洋接任。收報70.4元，升0.28%。

盈健醫療（1419）發盈警，料純利減少約一半。見52周低1.4元，收報1.43元，跌25.13%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.56元，收報5.39元，跌2%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.48元，收報4.3元，升0.7%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.5元，收報6.38元，跌0.62%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1085.95元，收報1085.95元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見534.4元，收報534.4元，升0.01%；宜明昂科（1541）創上市新高，見27.5元，收報25元，跌3.47%；譽宴（1483）創52周高，見1.5元，收報1.44元，升7.46%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.115元，收報0.112元，升19.15%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.255元，收報0.245元，跌2%；鴻興印刷集團（0450）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；碧生源（0926）創52周高，見4.11元，收報4.1元，升5.67%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.4元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.011元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；網譽科技（1483）創52周高，見1.5元，收報1.44元，升7.46%；宏基集團控股（1718）創52周高，見0.92元，收報0.9元，升3.45%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，鳳凰衞視（2008）低見0.212元，收報0.215元，跌4.02%；亞洲果業（0073）低見0.037元，收報0.04元，跌4.76%；鈞濠集團（0115）低見0.175元，收報0.175元，跌2.78%；海螺環保（0587）低見1.86元，收報1.87元，跌4.1%；國美金融科技（0628）低見0.08元，收報0.096元，升1.05%；華融金控（0993）低見0.04元，收報0.052元，升13.04%；天津津燃公用（1265）低見0.208元，收報0.224元，升0.9%；順泰控股（1335）低見0.074元，收報0.075元，無升跌；親親食品（1583）低見0.82元，收報0.94元，升1.08%；兌吧（1753）低見0.246元，收報0.255元，跌7.27%。

101隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.02元，收報4.04元，跌0.98%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.66元，收報0.67元，跌1.47%；五菱（0305）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；希慎（0014）低見15.62元，收報15.86元，升0.25%；信和置業（0083）低見8.2元，收報8.76元，跌1.68%；上海復旦（1385）低見17.02元，收報17.02元，跌5.55%；煤氣（0003）低見5.53元，收報5.56元，跌1.07%；歐化（1711）低見0.145元，收報0.146元，跌4.58%；潤泥（1313）低見2.28元，收報2.28元，跌1.3%；香港中華煤氣（0003）低見5.53元，收報5.56元，跌1.07%。

異動股

上升異動股，包括，亞洲電視控股（0707）收報0.043元，升53.57%；世紀集團國際（2113）收報0.098元，升40%；中國育兒網絡（1736）收報0.106元，升39.47%；景瑞（1862）收報0.092元，升33.33%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.25元，升31.58%；萬星控股（8093）收報0.14元，升30.84%；域高國際控股（1621）收報0.098元，升28.95%；花樣年（1777）收報0.113元，升28.41%；力天影業（9958）創52周高，見1.5元，收報1.38元，升27.78%。

下跌異動股，包括，卓航控股（1865）創上市新低，見0.077元，收報0.078元，跌80.74%；透雲生物（1332）見52周低0.295元，收報0.295元，跌31.4%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.066元，收報0.067元，跌27.17%；盈健醫療（1419）見52周低1.4元，收報1.43元，跌25.13%；基石控股（1592）收報0.04元，跌23.08%；新達控股（8471）收報0.22元，跌22.81%；億達中國（3639）收報0.305元，跌22.78%；仁恒實業控股（3628）收報0.108元，跌20%；盈滙企業控股（2195）收報0.58元，跌19.44%；日贏控股（1741）收報0.81元，跌19%；遠洋集團（3377）收報0.68元，跌18.07%。

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