中國人民銀行公布，將透過香港金管局的債務工具中央結算系統，發行150億元人民幣的6個月期人民幣央行票據，其中50億元為滾動續發，100億元為增發，是為人行一個月以內第二次增發離岸央票。 今批債券將於下周二（19日）在港投標，下周四（18日）交收。
8月22日，人民銀行曾在常態化發行基礎上，增發100億元3個月期限央票。
人行指，央行票據可供合資格的中央結算系統成員以利率為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。央行票據將以面值發行，每項投標均須以人民幣 50 萬元或其整數倍數為單位，利率報價變動幅度為萬分之一，保留小數點後兩個位。該央行票據將於或最接近2024年3月21日的利息支付日到期。
人民銀行主管的《金融時報》今日發文，表示及後不排除繼續在離岸市場增發人民幣央票，發行規模可能繼續增加，持續加強對離岸人民幣流動性的調節。在當前增發離岸央票，有助發放吸收更多離岸人民幣流動性的信號，維護離岸人民幣匯率基本穩定。
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