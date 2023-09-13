證監會謹此闡明，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

證監會亦觀察到，JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店所使用的手法存在眾多可疑之處：

1.JPEX在其網站聲明，它是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。

2. JPEX為其部分產品提供極高回報。

3. 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

4. JPEX提供的部分產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產“存款”、“儲蓄”或“收益”（註4及5）。

5. JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

6. 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

證監會已將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及場外找換店，並要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品。

證監會又提到，該會獲賦權對明知或不知情地牽涉入違反《打擊洗錢條例》 的行為的任何人採取行動。任何人士及實體，包括牽涉入該等違反事項的人士及實體， 如未有遵守證監會執行的虛擬資產交易平台制度， 證監將毫不猶豫地對他們採取執法行動。

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