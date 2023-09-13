集團指，已完成包括刊發所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂、證明公司遵守《上市規則》第13.24條規定，即上市公司須有足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其運營。公司認為其經營的業務有充足營運水平及足夠價值的資產以支持其運作。

以及，自股份暫停買賣以來，公司持續向市場提供其發展的最新資料，讓公司股東及其他投資者掌握最新進展以評估公司狀況。

公司披露截至2023年6月底的中期虧損10.02億元人民幣（下同），較2022年中期虧損12.39億元收窄，每股虧損為0.359元人民幣，不派中期息。集團披露截至2023年6月底的淨負債為222.12億元。

至於2022年全年方面，全年虧損44.53億元，較2021年虧損20.55億元大幅擴大，每股虧損為1.594元，不派息，2021年度股息為0.0365元。集團截至2022年底的淨負債為205.93億元，淨負債率由2021年底的約301.4%上升至2022年底的約2,362,3%。

當代置業在2023年半年報提到，2023年下半年預計市場將出現重大的政策利好，並已經看到諸如存量首套住房貸款利率下調、首套房貸首付比例調低、多城宣佈「認房不認貸」為代表的新一輪房地產利好政策密集發佈，樓市迎來多重利好消息。

當代指，從短期來看，這一系列政策必定會產生一些積極效應，能夠釋放一部分市場需求，這取決於大家對未來的預期和對發展的信心。但是對於上述政策的中長期影響，依然保持謹慎樂觀。

未來，公司將摒棄高槓桿、高風險的發展模式，走上低槓桿、低風險的發展之路。公司將在有效消解既有債務的基礎上，嚴控新增債務規模，構建合理的負債水平，降低融資成本，加厚企業發展安全墊。

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