途虎養車全球發售約4061.7萬股，公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資最多12.59億元。基石投資者包括騰訊（0700）、嘉實多、零跑汽車（9863）、國軒高科、上海紫竹新區，合共投資約1億美元。騰訊在集團上市前以19.6%持股成為公司最大單一股東。

集團表示，集資所得資金將有35%加多供應鏈能力；20%用於提高研發及數據分析能力；15%用於擴張門店網絡；20%用於新能源業務；10%用於一般性企業開支。

截至今年6月底止，途虎養車共設有5129家門店，集團料於2025年達至9000家門店，當中二線城市及其他市縣將增至5950家門店。

集團創始人、董事會主席、首席執行官兼執行董事陳敏表示，最近兩年集團主力發展下沉市場，因為國內汽車增量主要在下沉市場，加上下沉市場的價格相對更不透明，而集團在相關城市未有門店，即有流量無承接，相信低線城市將有更大空間。

集團首席財務官張志嵩指出，過去曾考慮在美國上市，但後來資本市場情況變遷，最終選擇香港上市。他又指，儘管目前資本市場仍然有各種挑戰，但相信集團持續為股東及投資者去創造價值。

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