上述社會責任債券是根據按證公司的《社會責任、綠色及可持續金融 框架》以及 300億美元中期債券發行計劃，在機構投資市場發行。

是次三幣種債券發行包括分別為95億港元2年期、5 億元人民幣3年期及6.5億美元5年期的社會責任債券。債券最終分配予超過200家機構，包括銀行、投資基金、保險公司、中央銀行及與政府相關基金、財富管理及私人銀行。

是次發行所得資金淨額主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」於2020年4 月推出，旨在紓緩中小企於2019 冠狀病毒病疫情期間的資金周轉壓力，有助減少企業倒閉和裁員。截至2022年12月，「百分百擔保特惠貸款」已惠及超過35,000家本地中小企及362,000名相關僱員。

按證公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次公司的社會責任債券成功發行，證明投資者對有助達成預期社會成果的金融工具的強勁需求， 以及他們對「百分百擔保特惠貸款」所帶來正面效益的認可。

按證公司指出，是次發行的港元及人民幣部份亦分別為最大筆以港元及人民幣發行的社會責任債券。

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