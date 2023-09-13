利福國際執行董事劉今蟾表示，「The Twins 雙子匯」為集團未來發展奠下重要新里程，突破百貨公司業務營運模式。雖然兩幢大樓結構及外觀相若，兩者卻有特色，並擁有獨特的互補策略性關係。

Tower I定位為優質購物空間，結合經典傳統與非凡服務，展現日式百貨公司的優雅氣質，旨在為客戶提供具信心保證、舒適且便利的購物環境；Tower II作為充滿活力的生活品味平台，象徵着當代潮流，致力成就體驗及自我發現的機會。兩幢大樓均採用創新的室內設計及動態分區，鼓勵顧客探索每幢大樓的不同空間，感受充滿驚喜的購物及生活樂趣。

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