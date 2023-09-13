此外，京東即時零售平台業務「京東到家」將於9月15日晚上8時同步啟動即時零售首發預售，聯合內地逾4600家蘋果授權專營店，覆蓋超過1700個縣區市，保障開售後iPhone 15系列新機現貨可「小時級」或最快「分鐘級」送達，買家可足不出戶，不用排隊第一時間使用新手機。集團表示，京東到家已是連續第二年成為iPhone 15新機預售的即時零售首發平台。

阿里巴巴（9988）旗下盒馬就宣布，將於9月22日與各大平台同步開售iPhone 15系列，用戶可直接於盒馬App下單，北京、上海、杭州等20多個城市的盒馬鮮生門店配送範圍內，用戶最快18分鐘即可收到現貨。

於蘋果新品開售日，北京、上海、杭州等20多個城市的盒馬鮮生門店、9家盒馬X會員店都將同步上線蘋果新手機，盒馬雲超也將在全國同步開售新機，方便不同地區、不同購物偏好的盒馬用戶進行選購。

盒馬3C家電負責人表示，為配合蘋果iPhone 15系列開售，盒馬將利用「X18酒窖」專屬貴品配送服務送貨，下單成功後最快18分鐘即可收到新機。同時，新品開售後盒馬仍會以最快速度進行調貨補貨，滿足用戶更長線的需求。

京東今日收市報123.7元，跌0.8%；阿里巴巴同跌0.87%，報85.55元。

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