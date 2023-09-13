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銅鑼灣希雲大廈遭撻訂 金朝陽殺訂料錄收入3.64億元

金朝陽（0878）上月披露銅鑼灣希雲大廈32億項目買定未付進一步按金一事，集團公布，在9月13日與買方等訂立和解協議，各方同意金朝陽沒收簽署買賣協議時支付之初始按金近3.21億元，買方亦須向金朝陽支付不可退還之和解金3200萬元，作為賣方沒收初始按金以及買方支付和解金之代價，各方同意終止買賣協議，而買賣協議將停止生效。

金朝陽指，估計集團將錄得終止出售事項收入約3.64億元，此乃根據沒收初始按金3.21億元，根據補充協議之額外費用1120萬元，以及和解金3200萬元計算得出。

集團計劃將所沒收之初始按金、額外費用及和解金用作集團之一般營運資金，同時集團並無即時計劃出售銅鑼灣希雲大廈。倘銅鑼灣希雲大廈有任何進一步發展，將按照上市規則於適當時候另行發表公佈。終止出售事項不會對公司之業務、財務狀況，以及其股東之整體利益產生任何重大不利影響。

據集團去年8月公布，在2022年8月9日向United Endeavors Limited出售銅鑼灣希雲大廈，作價32億元，徐意為United Endeavors Limited的最終實益擁有人。當時有報導指，徐意為一間中資發展商的相關人士。

 

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