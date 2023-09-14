道瓊斯工業平均指數收跌70點，跌幅0.21%，報34575點。標普500指數收漲5點，升幅0.13%，報4467點。納斯達克綜合指數收漲39點，或0.3%，報13813點。

3M跌5.7%，報101.05美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而微軟升1.29%，報336.06元，貢獻道指28點。

科技股方面，蘋果收市報174.21元，跌1.18%，谷歌母公司Alphabet收市報136.71元，升1.01%，亞馬遜收市報144.85元，升2.56%，Facebook收市報305.06元，升1.12%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.33%，報453點。德國DAX指數收跌0.4%，報15654點；法國CAC 40指數跌0.42%，報7222點；英國富時100指數收跌0.03%，報7525點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.64%，報6797點。

美國2年期債息曾跌最多1.22%，是9月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4.9587厘，是9月8日4.9134厘後最低。收市報4.9692厘，是9月7日後收市新低，當日報4.9469厘。

美國10年期債息曾跌最多1.16%，是9月1日後最大跌幅，當日跌幅為1.32%。低見4.2306厘，是9月8日4.2046厘後最低。收市報4.2485厘，是9月7日後收市新低，當日報4.2441厘。連跌2日，累計跌0.0396厘，對上一次連跌2日是8月28日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至70.628基點，是9月12日69.62基點後最窄。收市報72.498基點，是9月11日後收市最窄，當日報70.464基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至127.787基點，是9月1日141.279基點後最闊。收市報124.699基點，是9月4日後最闊，當日報125.852基點。連續兩日擴闊，累計7.497基點。

道指曾跌最多0.39%，是9月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.01%。低見34509.95點，是9月8日34473.57點後最低。收市報34575.53點，是9月7日後收市新低，當日報34500.73點。連跌2日，累計跌88.19點，對上一次連跌2日是9月6日。

標指曾升最多0.39%，是9月11日後最大升幅，當日升幅為0.75%。高見4479.39點，是9月12日4487.11點後最高。收市報4467.44點，是9月11日後收市新高，當日報4487.46點。

納指曾升最多0.69%，是9月11日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見13868.57點，是9月12日13913.6點後最高。收市報13813.58點，是9月11日後收市新高，當日報13917.89點。

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