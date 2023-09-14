個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.37%，折合報319.01元；阿里巴巴（9988）升0.22%，折合報85.74元；美團（3690）跌0.02%，折合報123.07元；匯控（0005）升2.25%，折合報60.33元；建行（0939）跌0.23%，折合報4.32元。

道期現升0.074%；標期現升0.12%；納期現升0.18%。日本東證指數現升0.43%；韓國KOSPI指數現升0.46%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.03%。

VIX指數隔晚跌5.27%或0.75點，報13.48點。

紐油現升0.39%或0.35美元，報88.87美元；布油現升0.35%或0.32美元，報92.21美元；金價現升0.13%或2.66美元，報1910.78美元；LME 銅期貨隔晚升0.3%或26美元，報8417美元。美國10年期債息現跌0.18%或0.008厘，報4.2405厘。

今日焦點股份可留意：

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊延至本月27日。

銅鑼灣希雲大廈遭撻訂，金朝陽（0878）殺訂料錄收入3.64億元。

恒和珠寶（0513）發盈警，料全年轉蝕最少1億元。

蘋果發布iPhone 15，京東（9618）周五起預售，盒馬稱最快18分鐘可收到現貨。

廣東廣播與有線寬頻（1097）合作推出大灣區節目。

當代置業（1107）中期虧損10億元，淨負債222億元。

中駿商管（0606）大股東抵押37%股份，市值8.7億。

郭老太再增持新地（0016），涉資4822萬。

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