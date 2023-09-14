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恒指高開92點 科指升0.59% 創科升2%

恒指今早高開92點或0.52%，報18101點，大市成交金額20億元；國指今早高開34點或0.55%，報6269點。恒生科技指數開市報4065點，升0.59%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.58%，下跌為3.1%，無升跌為88.31%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、中銀香港（2388）、潤地（1109）拖累大市。

藍籌51隻升，11隻下跌，18隻無升跌。創科實業（0669）升2.07%，報78.95元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌1.8%，報21.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，4隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報11元，升1.66%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報79.65元，跌0.99%。

恒指低於10天線(18305.16點)、20天線(18185.09點)。科指高於100天線(4041.29點)。

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊延至本月27日。無成交，報0.335元。

銅鑼灣希雲大廈遭撻訂，金朝陽（0878）殺訂料錄收入3.64億元。無成交，報5.7元。

恒和珠寶（0513）發盈警，料全年轉蝕最少1億元。無成交，報0.335元。

蘋果發布iPhone 15，京東（9618）周五起預售，盒馬稱最快18分鐘可收到現貨。開市報124.3元，升0.49%。

廣東廣播與有線寬頻（1097）合作推出大灣區節目。無成交，報0.042元。

當代置業（1107）中期虧損10億元，淨負債222億元。創52周高，見0.117元，開市報0.117元，升9.35%。

中駿商管（0606）大股東抵押37%股份，市值8.7億。無成交，報1.17元。

郭老太再增持新地（0016），涉資4822萬。開市報81.15元，跌0.55%。

破頂股表現

破頂股包括，當代置業（1107）創52周高，見0.117元，開市報0.117元，升9.35%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見11.08元，開市報11.08元，升0.73%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，無升跌；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，無升跌；海鑫集團（1850）創52周高，見3.5元，開市報3.5元，無升跌；年年卡（3773）創52周高，見2.42元，開市報2.42元，升0.83%；智勤控股（9913）創52周高，見3.1元，開市報3.1元，升0.98%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括恆宇集團（2448）低見0.065元，開市報0.065元，跌2.99%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，恒安（1044）低見27.8元，開市報27.8元，跌0.54%；潤泥（1313）低見2.25元，開市報2.25元，跌1.32%；恒安國際（1044）低見27.8元，開市報27.8元，跌0.54%；中國創新投資（1217）低見0.01元，開市報0.01元，無升跌；華潤水泥控股（1313）低見2.25元，開市報2.25元，跌1.32%；盈健醫療（1419）低見1.4元，開市報1.4元，跌2.1%。

異動股

上升異動股，包括，米蘭站（1150）開市報0.104元，升14.29%；中生聯合（3332）開市報0.25元，升13.64%；當代置業（1107）創52周高，見0.117元，開市報0.117元，升9.35%；中梁（2772）開市報0.43元，升8.86%；匯隆控股（8021）開市報0.037元，升8.82%；景瑞（1862）開市報0.1元，升8.7%；裕承科金（0279）開市報0.072元，升7.46%。

下跌異動股，包括，常滿控股（8523）見52周低0.204元，開市報0.204元，跌12.07%；叙福樓（1978）開市報1.14元，跌11.63%；域高國際控股（1621）開市報0.087元，跌11.22%；生活概念（8056）開市報0.1元，跌9.09%；協同通信（1613）開市報0.7元，跌6.67%；ＴＡＴＡ健康（1255）開市報0.285元，跌6.56%；國農金融投資（8120）開市報0.119元，跌5.56%；維亮控股（8612）開市報0.039元，跌4.88%；康健國際醫療（3886）開市報0.295元，跌3.28%；中石化冠德（0934）開市報3.04元，跌3.18%。

 