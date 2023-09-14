恒指今早高開92點或0.52%，報18101點，大市成交金額20億元；國指今早高開34點或0.55%，報6269點。恒生科技指數開市報4065點，升0.59%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.58%，下跌為3.1%，無升跌為88.31%。