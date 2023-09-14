渣打香港和迪拜經濟及旅遊部並會成立聯合工作小組，討論如何達成這些目標。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，中國內地約有104項一帶一路項目在中東進行，包括在基建、科技、可持續發展、進口和發電廠等，作為銀行期望參與其中融資，該行每年在財政上支持120至130個一帶一路項目，部分項目總額數以十億美元。數年前該行只有少數綠色項目，但現時已佔項目的45%至50%。洪丕正又指，一帶一路項目以人民幣等不同貨幣，香港為渣打的基地之一，可以在人民幣國際化擔當重要角色，包括提供流動性、投資工具、對冲等服務。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，今年上半年渣打集團來自「中國-非洲和中東走廊」的網絡收入按年上升76%，反映這些地區之間日益蓬勃的商 業連繫。香港作為一個超級聯繫人及國際金融中心，將為相關的資本和貿易流動擔當重要角色，期待與迪拜經濟及旅遊部緊密合作，為香港和迪拜的企業帶來更多互惠互利的好處。

迪拜經濟及旅遊部屬下之迪拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri表示，透過與渣打銀行合作，期望創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇，建基於迪拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，協議將給予亞洲企業豐富的資源和專業知識，加強其擴充和增長計劃。

其他報道

恒指高開92點 科指升0.59% 創科升2%

投得啟德地 鷹君：向合營最高出資額料為21億

美國政府停運風險加大 共和黨內部未能就法案達一致

港股ADR升51點 夜期高水33點 美期亞股升

美通脹意外上升 債息降 道指跌70點 標指納指升

北水增持工行 減持盈富