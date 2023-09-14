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渣打與迪拜經濟及旅遊部簽訂合作協議推廣機遇

渣打（2888）在一帶一路論壇，與迪拜經濟及旅遊部簽訂合作協議，推廣香港與迪拜之間機遇。根據協議，雙方將就香港與迪拜之間一系列策略性範疇加強合作，包括促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長，發展創新的可持續和綠色融資方案，發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資，及促進初創企業和新科技服務供應商的孵化和發展，為銀行、金融、投資和資本市場交易研發尖端科技方案。 

渣打香港和迪拜經濟及旅遊部並會成立聯合工作小組，討論如何達成這些目標。 

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，中國內地約有104項一帶一路項目在中東進行，包括在基建、科技、可持續發展、進口和發電廠等，作為銀行期望參與其中融資，該行每年在財政上支持120至130個一帶一路項目，部分項目總額數以十億美元。數年前該行只有少數綠色項目，但現時已佔項目的45%至50%。洪丕正又指，一帶一路項目以人民幣等不同貨幣，香港為渣打的基地之一，可以在人民幣國際化擔當重要角色，包括提供流動性、投資工具、對冲等服務。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，今年上半年渣打集團來自「中國-非洲和中東走廊」的網絡收入按年上升76%，反映這些地區之間日益蓬勃的商 業連繫。香港作為一個超級聯繫人及國際金融中心，將為相關的資本和貿易流動擔當重要角色，期待與迪拜經濟及旅遊部緊密合作，為香港和迪拜的企業帶來更多互惠互利的好處。

迪拜經濟及旅遊部屬下之迪拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri表示，透過與渣打銀行合作，期望創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇，建基於迪拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，協議將給予亞洲企業豐富的資源和專業知識，加強其擴充和增長計劃。

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