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新iPhone沒驚喜 蘋果連跌兩日 基礎款沒加價 Pro Max加100美元

蘋果香港時間昨天凌晨舉行一年一度的產品發布會，推出iPhone 15系列一連四款，分別是標準版、Plus、Pro、Pro Max，新機將配置更高端攝像頭及USB-C接口，Pro型號更會配備最新的A17晶片，屬3納米製程技術水平，另發布了採用環保材料的新款Apple Watch。不過，由於不少產品資訊早已流出，投資者對發布會反應冷淡，蘋果股價當日回吐1.7%，另外，中國外交部昨天否認有禁用iPhone的指示，昨晚開市早段再跌0.4%。有分析認為，iPhone 15部分改進能推高手機均價，有望抵消銷情的平平無奇。

港明晚起接受預訂 下周發售

今次蘋果兩款入門級手機推出鋁金屬邊框，Pro型號則從不鏽鋼框架改為鈦金屬框架，使設備更輕、更耐用。與去年一樣，基礎款起價799美元。Pro型號定價維持至少999美元，但Pro Max為1199美元起，比去年版本高出100美元，香港最快本周五（15日）晚上8時起接受預訂，下周五（22日）發售。另外，蘋果推出智能手表Series 9及Ultra 2 ，當中Series 9推出「雙連擊（Double tap）」功能，單靠食指及拇指移動，手表即憑血液流動而接收指令。

智能表單靠食指拇指移動接收指令

彭博認為，今次iPhone 15系列被視為近3年最大的更新，不少功能、設備都有改進，如鏡頭系統等，Pro型號更配備3納米處理器，有望刺激蘋果近期滯緩的營業額。蘋果早前公布的第三季業績偏弱，由於美國、歐洲、中國需求疲弱，期內收入按年倒退1%至818億美元，拖累股價至今共挫逾7%。

電子設備研究公司IDC副總裁Brian Ma在彭博電視上表示，即使iPhone系列銷量或相對平穩，今次iPhone 15系列改用USB‑C接口及鈦金屬框架，Pro Max配備潛望式鏡頭（Periscope Lens），可做到5倍光學變焦放大，故能推高手機平均售價。他提到，現時華為以5G技術水平回歸，加上民族情緒，對蘋果稍為不利，有機會奪取蘋果部分中國市場的份額。

彭博：鈦框兼5倍變焦助推高售價

雖然iPhone 15大部分貨源依然來自中國，但今次亮點是部分手機產自印度。2021年蘋果只有約1%的iPhone是產自印度，今年卻升至近7%。惟彭博提及，產自印度的iPhone 15暫時可能較遲送到客戶手上，主因是物流鏈仍有些阻滯。外媒認為，不少內地消費者因民族主義轉投華為的懷抱，現時蘋果將生產線逐步遷往印度，時機是再好不過了。

（綜合彭博、The Verge報道）

[國際金融]