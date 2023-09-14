港元現報7.8265元貶值5點子，曾貶值最多35點子，報7.8295元，亦曾升值最多5點子，報7.8255元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.51點子至4.34488%；1星期HIBOR升1.29點子至4.75756%；2星期HIBOR升2.45點子至4.88363%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.98點子至4.97458%；6個月期HIBOR跌1.01點子至5.15006%；12個月期HIBOR跌1.96點子至5.37637%。

美元指數現報104.646貶值0.12點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44804%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8287%，連續2日收窄，利差是8月18日後最窄，當日差距為-0.7988%。

對上一次連續2日收窄，是9月06日，當日利差報-1.2757%。

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