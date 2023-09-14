美國隔晚通脹數據公布後，市場謹慎樂觀地猜測聯儲局將暫停加息，不過，A股港股則向下。歐盟對中國電動汽車啟動反補貼調查，車股向下，內房股亦回吐。恒指暫連跌7日。
恒指今早高開92點，高位升164點，低位跌80點，高低波幅245點。非必需消費品、通訊服務、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為18.67%，下跌為31.22%，無升跌為50.09%。
恒指半日跌39點或0.22%，報17969點，大市成交金額424億元；國指跌1點或0.02%，報6234點。恒生科技指數收報4041點，升0.01%。
藍籌股成交金額155.74億元，佔大市成交36.73%；科指成份股成交金額67.43億元，佔大市成交15.9%；國指成份股成交金額118.36億元，佔大市成交27.91%。
24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少2.07%，至80.62億元，佔大市成交18.97%。牛熊證成交金額39.2億元，增加7.43%；窩輪成交金額41.42億元，減少9.63%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌26隻升，49隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升3.62%，收報101.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌6.1%，收報9.23元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，18隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報38.8元，升3.6%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.9元，跌4.18%。
恒指低於10天線(18291.9點)、20天線(18178.46點)。科指反覆守住100天線(4041.05點)。
北水南下合計淨流入10.77億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出36.63億元人民幣，較上日減少44.44%，連續第3日流出，累計流出122.34億元。
渣打（2888）與迪拜經濟及旅遊部簽訂合作協議推廣機遇。收報70.7元，升0.43%。
投得啟德地 鷹君（0041）：向合營最高出資額料為21億。收報13.98元，升1.3%。
佳兆業（1638）清盤呈請聆訊延至本月27日。收報0.3元，跌10.45%。
銅鑼灣希雲大廈遭撻訂，金朝陽（0878）殺訂料錄收入3.64億元。收報5.83元，升2.28%。
恒和珠寶（0513）發盈警，料全年轉蝕最少1億元。收報0.29元，跌13.43%。
蘋果發布iPhone 15，京東（9618）周五起預售，盒馬稱最快18分鐘可收到現貨。收報123.5元，跌0.16%。
廣東廣播與有線寬頻（1097）合作推出大灣區節目。收報0.044元，升4.76%。
當代置業（1107）中期虧損10億元，淨負債222億元。創52周高，見0.131元，創上市新低，見0.079元，收報0.082元，跌23.36%。
中駿商管（0606）大股東抵押37%股份，市值8.7億。收報1.16元，跌0.85%。
郭老太再增持新地（0016），涉資4822萬。收報80.5元，跌1.35%。
破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見70.7元，收報68.1元，升2.41%；宏信建發（9930）創上市新高，見4.93元，收報4.27元，升5.17%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1080.15元，收報1080.15元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.25元，收報102.25元，升0.05%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.28元，收報17.28元，升0.99%；當代置業（1107）創52周高，見0.131元，創上市新低，見0.079元，收報0.082元，跌23.36%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.126元，收報0.106元，跌5.36%；貓眼娛樂（1896）創52周高，見11.58元，收報11.22元，升2%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見6.12元，收報5.97元，升1.53%；碧生源（0926）創52周高，見4.33元，收報4.29元，升4.63%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.4元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.011元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；國銀金租（1606）創52周高，見1.29元，收報1.24元，跌1.59%。
34隻股份創上市新低，其中十隻包括，當代置業（1107）創52周高，見0.131元，低見0.079元，收報0.082元，跌23.36%；嘉里物流（0636）低見6.93元，收報7.09元，跌0.28%；正商實業（0185）低見0.295元，收報0.31元，升1.64%；中國管業（0380）低見0.072元，收報0.075元，跌1.32%；海螺創業（0586）低見6.88元，收報6.91元，跌3.76%；海螺環保（0587）低見1.76元，收報1.77元，跌5.35%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.077元，收報0.078元，跌10.34%；星星集團（1560）低見0.3元，收報0.315元，無升跌；兌吧（1753）低見0.241元，收報0.245元，跌3.92%；海天地悅旅（1832）低見0.62元，收報0.63元，跌7.35%。
69隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見10.94元，收報11元，跌1.79%；廣汽集團（2238）低見3.97元，收報4.03元，跌0.25%；五菱（0305）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；嘉華國際（0173）低見2.19元，收報2.2元，跌0.45%；上海復旦（1385）低見16.8元，收報16.86元，跌0.94%；恒安（1044）低見27.6元，收報27.65元，跌1.07%；煤氣（0003）低見5.51元，收報5.52元，跌0.72%；李寧（2331）低見34.85元，收報35.25元，跌4.34%；歐化（1711）低見0.131元，收報0.131元，跌10.27%；洛陽玻璃（1108）低見4.91元，收報4.93元，跌1.6%。
異動股
上升異動股，包括，透雲生物（1332）見52周低0.245元，收報0.5元，升69.49%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.73元，升38.4%；星光文化（1159）收報0.32元，升33.33%；耀高控股（1796）收報1.37元，升33.01%；卓航控股（1865）收報0.103元，升32.05%；大灣區聚變力量（1189）收報0.103元，升21.18%；PALADIN（0495）收報0.058元，升20.83%；貴州銀行（6199）收報1.98元，升20%；浩柏國際（8431）收報0.23元，升19.17%。
下跌異動股，包括，域高國際控股（1621）見52周低0.069元，收報0.069元，跌29.59%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.031元，跌26.19%；萬星控股（8093）收報0.104元，跌25.71%；當代置業（1107）創52周高，見0.131元，創上市新低，見0.079元，收報0.082元，跌23.36%；新世紀醫療（1518）收報0.485元，跌19.17%；ＬＦＧ投資控股（3938）創上市新低，見0.101元，收報0.11元，跌17.29%；譽宴（1483）收報1.2元，跌16.67%；寶沙發展（1069）收報0.182元，跌16.13%；江山控股（0295）收報0.042元，跌16%。
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