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上半年僅10科企來港上市籌23億 羅兵咸永道：港股TMT市盈率遠遜內地

會計師事務所羅兵咸永道（PwC）公布，今年上半年共有33家內地企業在港主板上市，總融資額為178億元；其中10家TMT企業總融資額為23億元，平均融資額為2.29億元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為2.29倍，宗數及市盈率均較內地創業板、科創板為低。

上半年內地科創板涉26家TMT企業上市，平均首發市盈率92倍；創業板有13家，平均首發市盈率為50倍。另上半年僅有一家TMT企業赴港二次上市。

羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合伙人蔡智鋒表示，全球經濟環境前景未明朗、地緣政治緊張，除了降低港股市場交投活躍，亦令在港股的美元投資份額減少以及企業避險情緒增加。他指，要有待不穩定因素消除後，或有更多企業選擇來港上市；而且互聯互通擴更多類別開通，有望刺激交投活躍。

至於半導體行業，審計業務合伙人陳建孝指，雖短期內未必有成熟半導體企業，但其行業投資回報吸引且有國內政策支持，需要長時間觀察該行業發展。中概股赴美上市方面，他指，雖然中概股前往美股上市的渠道有所開放，但未完全回到之前的情况。

早前港交所（0388）修訂《上市規則》指，公司申請IPO時無需披露與中國相關業務風險。蔡智鋒表示，香港作為國際市場，按金融慣例會披露數據，而且公司為吸引投資者了解其優勢，料券商和公司會繼續參考以往TMT企業在港IPO時的招股書方式披露。

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