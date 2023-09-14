百勝中國（9987）今日於中國西安舉辦2023年投資者日活動宣布，公司計劃於未來3年間，以季度派息和股份回購的形式向股東回饋約30億美元，較過去3年股東回饋金額為多。百勝表示，儘管面臨短期經濟逆風影響，但集團復甦軌迹仍然穩定，預期今年全年同店銷售額將持續穩步恢復，維持在疫情前2019年水平的九成左右。
集團力爭在未來3年（即2024至2026年），系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長；以今年年及不計及外幣換算的影響，冀每股盈利實現雙位數年均複合增長。
資本開支及門店擴展方面，百勝中國公司維持今年年約7億至9億美元的資本支出目標，並計劃未來3年的總資本支出約為35億至50億美元，較2021年投資者日時宣佈的約50億至65億美元的5年資本支出計劃為低；此外，公司計劃到2026年門店數量達到兩萬家。集團將今年淨新增門店目標從之前的1100至1300家提高至1400至1600家。
肯德基業務方面，肯德基目前已進駐全國1900多個城鎮，並仍在向其他潛在市場繼續擴張。目前在1100多個尚未佈局的城鎮中，高速服務區、醫院、高校等場所蘊藏著大量機會。品牌計劃在未來三年加速開店，保持每年1200家以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達15%至20%。
意大利咖啡品牌Lavazza方面，目前已在11座城市營運逾100家咖啡店，零售業務亦不斷增長，秉持在未來3至5年中實現門店數達到1000家的目標。
必勝客業務方面，今年門店數量已突破3000家，淨新增店數有望創9年高。集團展望，在未來3年加速開店，保持每年400至500家淨新增店數。
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