香港在2018年進行上市改革後，為217間新經濟公司集資約1萬億港元資本，可為中東地區着力發展的科技和新經濟行業擔當重要角色。另外，港交所當時亦容許沒有盈利生物科技公司上市，有120間公司返選擇在香港上市，其中一半沒有收入，這些公司可在未來創造很好的產品。3月港交所亦推出特專科技公司上市機制，為人工智能、太空科技公司提供增長機會。

與會的Investcorp中東及北非、東南亞私募股權業務董事總經理Walid Majdalani，表示過去5年投資者更注重投資多元化，不只在不同行業而且投資在不同的地區，避免依賴在單一地區投資，中東資金投資在亞洲，或亞洲資金投資在中東有所增長，因此中東資金對投資香港和東南亞企業會有興趣。

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