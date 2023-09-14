港府和證券業界積極研究吸引外地公司，包括中東和東南亞企業來港集資。在中東擁有豐富投資經歷的億利國際投資副董事長葉廣濤在一帶一路高峰論壇上表示，香港和中國內地有強勁的連接能力，受惠於人民幣國際化，認為可吸引與內地有較強業務關係的中東企業。另外香港低稅率、沒有增值稅，因為稅項對中東企業是重大項目，認為這對中東企業相當吸引。
葉廣濤指，香港擁有強大、穩定和有信用的金融基建，如成熟金融市場和監管體系，對中東當地相當吸引，香港亦擁有豐富人才，如本地已有4萬名專業註冊會計師。對於如何吸引企業來港上市，他認為應加強在當地的推廣，並透過雙邊合作協議與當地政府合作，為當地企業提供陪訓。他亦告誡本地企業在中東發展要明白當地文化，「多交朋友」，因為當地人較為嚴謹，不能期望在當地發展速度如在香港和內地快速。
對於企業有甚麼服務可吸引他們，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明則指，除了集資外，當地公司亦希望有其他增值服務，例如帶動當地發展當地經濟、建立知識、協助轉型、吸引更多工作等。他又表示，市場流動性對企業在外地上市相當重要，現時外資企業可納入滬深股通，而香港作為人民幣離岸中心，可將人民幣由作為交收貨幣變成投資貨幣，可以吸引中東和東盟企業來港。
政策支持方面，財庫局副局長陳浩濂則表示當局已持續政策增加本港競爭優勢，除擴大外資納入滬深股通﹐在基建投資方面按證公司投資一帶一路基建，再發行資產支持證券，有助資金流入優質基建項目，亦增加基建投資機會，同時發展綠色金融。
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