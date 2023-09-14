葉廣濤指，香港擁有強大、穩定和有信用的金融基建，如成熟金融市場和監管體系，對中東當地相當吸引，香港亦擁有豐富人才，如本地已有4萬名專業註冊會計師。對於如何吸引企業來港上市，他認為應加強在當地的推廣，並透過雙邊合作協議與當地政府合作，為當地企業提供陪訓。他亦告誡本地企業在中東發展要明白當地文化，「多交朋友」，因為當地人較為嚴謹，不能期望在當地發展速度如在香港和內地快速。

對於企業有甚麼服務可吸引他們，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明則指，除了集資外，當地公司亦希望有其他增值服務，例如帶動當地發展當地經濟、建立知識、協助轉型、吸引更多工作等。他又表示，市場流動性對企業在外地上市相當重要，現時外資企業可納入滬深股通，而香港作為人民幣離岸中心，可將人民幣由作為交收貨幣變成投資貨幣，可以吸引中東和東盟企業來港。

政策支持方面，財庫局副局長陳浩濂則表示當局已持續政策增加本港競爭優勢，除擴大外資納入滬深股通﹐在基建投資方面按證公司投資一帶一路基建，再發行資產支持證券，有助資金流入優質基建項目，亦增加基建投資機會，同時發展綠色金融。

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