中國商務部新聞發言人今日就歐盟宣布即將對中國電動汽車發起反補貼調查一事，表示高度關切和強烈不滿，將對中歐經貿關係產生負面影響，敦促歐盟與中方開展對話磋商。
發言人稱，中方認為歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。
中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關系的大局出發，與中方開展對話磋商，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同反對貿易保護主義，共同致力於全球應對氣候變化、實現碳中和的努力。中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。
其他報道
上半年僅10科企來港上市籌23億 羅兵咸永道：港股TMT市盈率遠遜內地
匯豐於Reward+ App 推出「我的分期計劃」功能 伙Apple Store推新優惠
Bowtie獲得3490萬美元B2輪融資 將用於拓展業務以及科技創新
恒生：認購綠債享8項豁免優惠兼參加大抽獎 有機會贏1萬元AppleStore禮品卡
新iPhone沒驚喜 蘋果連跌兩日 基礎款沒加價 Pro Max加100美元
JPEX無牌經營虛幣 林作：今日起不會公開推廣及提及任何無牌交易所