發言人稱，中方認為歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

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中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關系的大局出發，與中方開展對話磋商，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同反對貿易保護主義，共同致力於全球應對氣候變化、實現碳中和的努力。中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。

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