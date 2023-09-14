該行指出，在樓市政策支持，包括放寬首置定義，降低首付和二套房首付和房貸利率，參觀項目人流量大幅增長，項目銷售總體有所增長，但較其聽聞在上海和北京的項目銷售相比，並不那麼強勁。

該行指，此行見到更多的改善性需求，此類買家被歸類為二套房買家，需付更高的首付房貸利率，首付以往為70%，目前降至30%。

同時，該行留意到國企發展商或資產負債狀況良好的私人發展商如龍湖的項目銷售情況較其他發展商好。而此行中，參觀的一個項目雖有提高售價的空間，但平均售價基本保持不變。

該行認為，廣州的開發商初步受惠首付及房貸利率下降，但現時要判斷銷售趨勢已改變為時尚早，並需在未來數周看到更多數據點。

選股方面，該行維持看好國有企業和優質民企，股份包括龍湖、潤地及中海外（0688）。

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