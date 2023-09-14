恒指今早高開92點，高位升164點，低位跌80點，高低波幅245點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為29.2%，下跌為31.8%，無升跌為38.99%。

恒指收市升38點或0.21%，報18047點，大市成交金額816億元，較上日增加2.19%，是9月12日841.11億元成交後最多；國指升39點或0.63%，報6275點。恒生科技指數收報4059點，升0.44%。

藍籌股成交金額366.36億元，佔大市成交44.89%；科指成份股成交金額150.86億元，佔大市成交18.48%；國指成份股成交金額286.25億元，佔大市成交35.07%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.6億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.43%，至94.21億元，佔大市成交11.89%。牛熊證成交金額48.25億元，增加32.23%；窩輪成交金額45.96億元，增加0.26%。

匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。

藍籌40隻升，37隻下跌，3隻無升跌。中石油（0857）升5.83%，收報5.81元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.9%，收報9.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報39.6元，升5.74%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.93元，跌3.44%。

恒指低於主要平均線。科指100天線(4041.23點)失而復得。

北水南下合計淨流入26.12億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出64.18億元人民幣，較上日減少2.64%，連續第3日流出，累計流出149.9億元。

午後消息股表現

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：香港、內地和中東結合對未來發展有獨特價值。收報300.2元，跌0.33%。

百勝中國（9987）擬未來年斥30億美元派息及回購。收報434元，升4.78%。

今早及隔晚消息股表現

渣打（2888）與迪拜經濟及旅遊部簽訂合作協議推廣機遇。收報70.45元，升0.07%。

投得啟德地 鷹君（0041）：向合營最高出資額料為21億。收報13.84元，升0.29%。

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊延至本月27日。收報0.29元，跌13.43%。

銅鑼灣希雲大廈遭撻訂，金朝陽（0878）殺訂料錄收入3.64億元。收報5.87元，升2.98%。

恒和珠寶（0513）發盈警，料全年轉蝕最少1億元。收報0.29元，跌13.43%。

蘋果發布iPhone 15，京東（9618）周五起預售，盒馬稱最快18分鐘可收到現貨。收報124元，升0.24%。

廣東廣播與有線寬頻（1097）合作推出大灣區節目。收報0.045元，升7.14%。

當代置業（1107）中期虧損10億元，淨負債222億元。創52周高，見0.131元，創上市新低，見0.068元，收報0.079元，跌26.17%。

中駿商管（0606）大股東抵押37%股份，市值8.7億。收報1.16元，跌0.85%。

郭老太再增持新地（0016），涉資4822萬。收報80.8元，跌0.98%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.91%，高見18173.54點，收市報18047.92點，是9月11日後收市新高，當日報18096.45點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月31日。

科指曾升最多1.2%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為3.12%。高見4089.68點。收市報4059.15點，是9月12日後收市新高，當日報4063.96點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是8月31日。

國指曾升最多1.06%，是9月4日後最大升幅，當日升幅為3.61%。高見6301.62點。收市報6275.15點，是9月11日後收市新高，當日報6298.72點。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見70.7元，收報70元，升5.26%；年年卡（3773）創上市新高，見2.52元，收報2.41元，升0.42%；宏信建發（9930）創上市新高，見4.93元，收報4.07元，升0.25%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1080.2元，收報1080.2元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1043.55元，收報1043.55元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.25元，收報102.25元，升0.05%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.37元，收報17.33元，升1.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1086.65元，收報1086.65元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見534.55元，收報534.55元，升0.03%；當代置業（1107）創52周高，見0.131元，創上市新低，見0.068元，收報0.079元，跌26.17%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.126元，收報0.112元，無升跌；貓眼娛樂（1896）創52周高，見11.58元，收報11.1元，升0.91%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.43元，收報0.34元，升3.03%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.12元，收報6元，升2.04%；碧生源（0926）創52周高，見4.39元，收報4.37元，升6.59%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.4元，收報0.4元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.011元，見52周低0.01元，收報0.011元，升10%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信服務（2207）低見1.34元，收報1.34元，跌0.74%；當代置業（1107）創52周高，見0.131元，低見0.068元，收報0.079元，跌26.17%；中國置業（0736）低見0.102元，收報0.111元，跌7.5%；嘉里物流（0636）低見6.93元，收報7.1元，跌0.14%；大中華控股（0021）低見0.07元，收報0.075元，跌12.79%；鈞濠集團（0115）低見0.17元，收報0.17元，跌2.86%；正商實業（0185）低見0.28元，收報0.29元，跌4.92%；中國管業（0380）低見0.072元，收報0.073元，跌3.95%；海螺創業（0586）低見6.88元，收報6.94元，跌3.34%；海螺環保（0587）低見1.76元，收報1.81元，跌3.21%。

107隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見10.94元，收報11.1元，跌0.89%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.97元，收報4.01元，跌0.74%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.66元，收報0.67元，無升跌；五菱（0305）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；嘉華國際（0173）低見2.19元，收報2.2元，跌0.45%；上海復旦（1385）低見16.7元，收報16.7元，跌1.88%；恒安（1044）低見27.6元，收報27.7元，跌0.89%；煤氣（0003）低見5.51元，收報5.54元，跌0.36%；李寧（2331）低見34.8元，收報35.8元，跌2.85%。

異動股

上升異動股，包括，中國金石（1380）收報0.63元，升82.61%；耀高控股（1796）創52周高，見2.11元，收報1.77元，升71.84%；恒鼎實業（1393）收報0.119元，升48.75%；透雲生物（1332）見52周低0.245元，收報0.425元，升44.07%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.79元，升43.2%；麥迪森控股（8057）收報0.33元，升41.63%；信懇智能（1967）創上市新低，見0.55元，收報0.78元，升36.84%；PALADIN（0495）收報0.064元，升33.33%；恆宇集團（2448）創上市新低，見0.058元，收報0.088元，升31.34%；樂氏國際控股（1529）見52周低0.116元，收報0.171元，升29.55%。

下跌異動股，包括，域高國際控股（1621）見52周低0.069元，收報0.071元，跌27.55%；當代置業（1107）創52周高，見0.131元，創上市新低，見0.068元，收報0.079元，跌26.17%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.032元，跌23.81%；久融控股（2358）收報0.019元，跌20.83%；密迪斯肌（8307）收報0.167元，跌19.71%；懶豬科技（8379）收報0.106元，跌19.7%；東方大學城控股（8067）收報0.41元，跌19.61%；上坤地產（6900）收報0.047元，跌18.97%；協同通信（1613）收報0.61元，跌18.67%；譽宴（1483）收報1.2元，跌16.67%。

其他報道

微信香港錢包上月線下交易筆數較通關首月增逾7倍 推北上消費獎賞活動

人行據報要求銀行維持未平倉頭寸 緩解人民幣壓力

幣少爺與JPEX割席：不會再提及相關交易所 林作：研法律意見後再作部署

瑞銀：吸引外企來港上市 注重集資以外增值服務

中國商務部：歐盟調查中國電動車補貼是赤裸裸的保護主義

歐冠昇：香港、內地和中東結合對未來發展有獨特價值

百勝中國擬未來年斥30億美元派息及回購

上半年僅10科企來港上市籌23億 羅兵咸永道：港股TMT市盈率遠遜內地

【有片：埋身擊】納指期貨跌穿30天及50天線 才值得沽空

半日沽空金額75億 增18% 盈富沽空增95%

恒指半日跌39點 科指升0.01% 碧服跌6%